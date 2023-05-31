31 мая: Всемирный день без табака, День блондинок и День рождения велосипедного спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Праздник посвященный борьбе с вредной привычкой был введен Всемирной организацией здравоохранения, пишет УНН.
В этот день по всему миру проводятся различные антитабачные мероприятия, которые должны побудить людей бросить курить.
По данным ВОЗ от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирают около 5 миллионов человек.
Также 31 мая считается Днем рождения велосипедного спорта. Именно в последний день весны 1868 года в пригороде Парижа состоялись первые велосипедные гонки. Длина дистанции составляла два километра. Победителем первых велосипедных гонок стал 19-летний британец Джеймс Мур.
Еще 31 мая можно отметить Всемирный день блондинок и Всемирный день выдры.
По церковному календарю 31 мая – это день мученика Федота Анкирского и мучениц семи дней.
Федот жил в ІІІ веке, проповедовал христианство, и предоставлял убежище тем христианам, которые подвергались гонениям за свою веру, тайно хоронил замученных до смерти.
В том же городе жили семь девушек-христианок. Правитель потребовал, чтобы они отреклись от Христа. А когда девушки отказались, то их утопили.
Федот хотел их тайно похоронить, однако его схватили, пытали и казнили.
Именины 31 мая празднуют Федот, Андрей, Богдан, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Павел, Петр, Семен, Фаина, Кристина, Василий, Лев, Макар, Михаил и Юлия.