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31 серпня: Всесвітній день блога, День визнання франшизи

31 серпня: Всесвітній день блога, День визнання франшизи

Київ • УНН

 • 762049 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні, 31 серпня, відзначається Всесвітній день блога. Подія була започаткована у 2005 році, пише УНН.

Вважається, що дату теж обрали не випадково — векторна ілюстрація “31 серпня” у форматі eps8 виглядає як слово “blog”.

Одним з перших відомих блогерів був студент і журналіст-фрілансер Джастін Холл, який у 1994 році на одному сайті відкрив свою сторінку, де розміщував короткі дописи з посиланням на його улюблені сайти.

Першими блогерами були здебільшого програмісти. У 1998 році з’явився перший блог на новинному сайті його автором був Джонатан Дьюб. Того ж року почали з’являтися спеціальні платформи для ведення блогів.

А у 1999 році з’явився термін “blog”. Його автором називають програміста Пітера Мерхольца.

З 2002 року блогери отримали змогу монетизувати свою творчість. З появою YouTube та інших спеціалізованих платформ з’явилася можливість розміщувати відеоблоги, організовувати трансляції у прямому ефірі.

Також сьогодні можна відзначити 31 серпня День визнання франшизи. Подія з’явилася у 2011 році в США, і поступово поширилися і багатьох інших країнах.
Метою цього дня є підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз.

На сьогоднішній визначають понад 120 видів франчайзингових підприємств різноманітних галузей. Зокрема, швидкого харчування, сфери обслуговування, автомобільної промисловості, фітнесу, клінінгу, догляду за тваринами, тощо.

31 серпня — це і день День поінформованості про передозування.

Щорічно, починаючи з 2001 року, у цей день проводяться акції, на яких лікарі розповідають про клінічні симптоми та способи надання першої допомоги постраждалим від передозування.

Ще сьогодні можна відзначити День традиційної африканської медицини та Міжнародний день осіб африканського походження.

За церковним календарем 31 серпня день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра.
Брати Флор та Лавр народилися у ІІ Візантії, але згодом переїхали до Іллірії.

Там місцевий правитель доручив їм звести язичницький храм. Брати були християнами, але згодолися допомогти. Усі зароблені гроші вони віддавали бідним.

Флор та Лавр молитвами зцілили сина жреця. Після цього жрець увірував у Господа. Християни міста зруйнували язичницьких ідолів і поставили у храмі хрест.

Правитель розлютився, за його наказом Флора та Лавра, жреця і ще 300 людей спалили.

Іменини 31 серпня святкують Флор, Лавр, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Іларіон, Лев, Лука.

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