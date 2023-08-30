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31 августа: Всемирный день блога, День признания франшизы

31 августа: Всемирный день блога, День признания франшизы

Киев • УНН

 • 762049 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня, 31 августа, отмечается Всемирный день блога. Событие было основано в 2005 году, пишет УНН.

Считается, что дату тоже выбрали не случайно — векторная иллюстрация “31 августа” в формате eps8 выглядит как слово “блог”.

Одним из первых известных блогеров был студент и журналист-фрилансер Джастин Холл, который в 1994 году на одном сайте открыл свою страницу, где размещал короткие посты с ссылкой на его любимые сайты.

Первыми блогерами были в основном программисты. В 1998 году появился’первый блог на новостном сайте его автором был Джонатан Дьюб. В том же году начали с’появляться специальные платформы для ведения блогов.

А в 1999 году появился термин “blog”. Его автором называют программиста Питера Мерхольца.

С 2002 года блогеры получили возможность монетизировать свое творчество. С появлением YouTube и других специализированных платформ с’появилась возможность размещать видеоблоги, организовывать трансляции в прямом эфире.

Также сегодня можно отметить 31 августа День признания франшизы. Событие появилось в 2011 году в США, и постепенно распространились и многих других странах.
Целью этого дня является повышение осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз.

На сегодняшний определяют более 120 видов франчайзинговых предприятий различных отраслей. В частности, быстрого питания, сферы обслуживания, автомобильной промышленности, фитнеса, клининга, ухода за животными, и тому подобное.

31 августа — это и день День осведомленности о передозировке.

Ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день проводятся акции, на которых врачи рассказывают о клинических симптомах и способах оказания первой помощи пострадавшим от передозировки.

Еще сегодня можно отметить День традиционной африканской медицины и Международный день лиц африканского происхождения.

По церковному календарю 31 августа день памяти святых мучеников Флора и Лавра.
Братья Флор и Лавр родились в ІІ Византии, но впоследствии переехали в Иллирию.

Там местный правитель поручил им возвести языческий храм. Братья были христианами, но согласились помочь. Все заработанные деньги они отдавали бедным.

Флор и Лавр молитвами исцелили сына жреца. После этого жрец уверовал в Господа. Христиане города разрушили языческих идолов и поставили в храме крест.

Правитель разгневался, по его приказу Флора и Лавра, жреца и еще 300 человек сожгли.

Именины 31 августа празднуют Флор, Лавр, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Илларион, Лев, Лука.

Украинские Национальные Новости

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