30 серпня: православні вшановують День Мирона

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Ще у 2010 році Генеральна асамблея ООН висловила у своїй резолюції серйозну стурбованість щодо негативної тенденції зникнення безвісти осіб та оголосила 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, аби весь світ розпочав боротьбу.

За даними з відкритих джерел, за весь час воєнного конфлікту зниклими безвісти вважаються близько 5 тисяч українських військовослужбовців та цивільних громадян, а за час окупації в Криму зникли безвісти 45 осіб, доля 15 з них досі невідома.

З метою забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей, підвищення ефективності заходів зі встановлення, розшуку та забезпечення державної підтримки таких осіб та членів їх сімей, керуючись Резолюцією 65/209, прийнятою Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 21 грудня 2010 року, 30 серпня в Україні відзначатиметься Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Релігійне свято

30 серпня за народним календарем — Мирона. Це свято мало й іншу назву — “вдова допомоги”. Вважалося, що 30 серпня обов’язково треба допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.

У понеділок, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Філіп (Пилип), Юлія (Іуліанія).