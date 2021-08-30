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30 августа: православные чествуют День Мирона

30 августа: православные чествуют День Мирона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, пишет УНН.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Еще в 2010 году Генеральная ассамблея ООН выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность негативной тенденции пропажи без вести лиц и объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений, чтобы весь мир начал борьбу.

По данным из открытых источников, за все время военного конфликта пропавшими без вести числятся около 5000 украинских военнослужащих и гражданских лиц, а за время оккупации в Крыму пропали без вести 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

С целью обеспечения гарантий защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей, повышения эффективности мероприятий по установлению, розыску и обеспечения государственной поддержки таких лиц и членов их семей, руководствуясь резолюцией 65/209, принятой Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 21 декабря 2010, 30 августа в Украине будет отмечаться Международный день жертв насильственных исчезновений.

Религиозный праздник

30 августа по народному календарю - Мирона. Это праздник имел и другое название - "вдова помощи". Считалось, что 30 августа обязательно надо помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Так, на Мирона люди собирались и выполняли совместную работу в поле, или по хозяйству в таких хозяек.

В понедельник, 30 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп (Филипп), Юлия (Иулиания).

Украинские Национальные Новости

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