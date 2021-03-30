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30 березня: яке сьогодні свято

30 березня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У цей день, 30 березня, у світі відзначають Всесвітній день біполярного розладу, Всесвітній день ідлі, День олівця та День віртуальної відпустки. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

30 березня всесвітній День біполярного розладу. Це день солідарності та поширення інформації про цей розлад. БАР це непросто коливання настрою, та емоційна неврівноваженість людини, це порушення роботи нейромедіаторів мозку, нейрохімічних процесів. Це не те, що людина придумала собі сама. Це порушення роботи мозку які не мождиво контролювати лише силою волі. При цьому захворюванні порушується баланс між “збудливими” і “гальмівними” нейромедиаторами, особливого в зонах мозку, що відповідають за емоції і когнітивний контроль.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 30 березня, віряни вшановують пам’ять святого Олексія або Теплого Олекси. У народі цей день також називають “водотік”, “пролий глечик”, “з гір вода, “з гір потоки”.

Іменини

30 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій.

Прикмети

Тепло на Олексія — рік буде врожайним.

Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

Багато талої води — прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

Гуси летять високо — чекай снігопаду.

Після Олексія, за прикметами, можна ячмінь сіяти.

На Олексія полювання буде вдалим.

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