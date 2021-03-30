30 марта: какой сегодня праздник

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85677 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132682 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187793 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189262 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273584 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316648 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157449 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270961 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126366 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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30 марта: какой сегодня праздник

30 марта: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

 • 33969 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В этот день, 30 марта, в мире отмечают Всемирный день биполярного расстройства, Всемирный день идли, День карандаша и День виртуального отпуска. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

30 марта всемирный День биполярного расстройства. Это день солидарности и распространение информации об этом расстройстве. БАР это не просто колебания настроения, и эмоциональная неуравновешенность человека, это нарушение работы нейромедиаторов мозга, нейрохимических процессов. Это не то, что человек придумал сам. Это нарушение работы мозга которые не мождиво контролировать лишь силой воли. При этом заболевании нарушается баланс между “возбуждающими” и “тормозными” нейромедиаторами, особенного в зонах мозга, отвечающих за эмоции и когнитивный контроль.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 30 марта, верующие чтят память святого Алексея или Теплого Алексея. В народе этот день также называют “водоток”, “пролей кувшин”, “с гор вода,” с гор потоки ".

Именины

30 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфён, Павел, Патрикий.

Приметы

Тепло на Алексея — год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Многие талой воды — примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

Гуси летят высоко — жди снегопада.

После Алексея, по приметам, можно ячмень сеять.

На Алексея охота будет удачной.

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