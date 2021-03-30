30 марта: какой сегодня праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В этот день, 30 марта, в мире отмечают Всемирный день биполярного расстройства, Всемирный день идли, День карандаша и День виртуального отпуска. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
30 марта всемирный День биполярного расстройства. Это день солидарности и распространение информации об этом расстройстве. БАР это не просто колебания настроения, и эмоциональная неуравновешенность человека, это нарушение работы нейромедиаторов мозга, нейрохимических процессов. Это не то, что человек придумал сам. Это нарушение работы мозга которые не мождиво контролировать лишь силой воли. При этом заболевании нарушается баланс между “возбуждающими” и “тормозными” нейромедиаторами, особенного в зонах мозга, отвечающих за эмоции и когнитивный контроль.
Религиозные праздники
По религиозным календарем сегодня, 30 марта, верующие чтят память святого Алексея или Теплого Алексея. В народе этот день также называют “водоток”, “пролей кувшин”, “с гор вода,” с гор потоки ".
Именины
30 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Зосим, Макар, Виктор, Парфён, Павел, Патрикий.
Приметы
Тепло на Алексея — год будет урожайным.
Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.
Многие талой воды — примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.
Гуси летят высоко — жди снегопада.
После Алексея, по приметам, можно ячмень сеять.
На Алексея охота будет удачной.