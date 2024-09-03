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3 вересня: День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК

3 вересня: День народження бюстгальтера, День відкриття унікальності ДНК

Київ • УНН

 • 151145 перегляди

3 вересня відзначається День народження бюстгальтера, винайденого у 1914 році. Найдорожчий бюстгальтер, оцінений у 15 мільйонів доларів, потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдорожча спідня білизна у світі.

Сьогодні, третього вересня, усі бажаючі можуть долучитися до події, яка присвячена практичному і водночас одному з найероточніших  предметів жіночого гардеробу - Дню народження бюстгальтера, пише УНН.

Саме третього вересня 1914 року американка Карес Кросбі отримала патент на цей винахід, який був зроблений із носових хустинок та кольорових стрічок.

Чоловік винахідниці працював у фірмі, що займалися виробництвом жіночих корсетів. Він показав перший бюстгальтер своєму керівництву, яке викупило патент за 1500 доларів.

Перші бюстгальтери шили саме з корсетних тканин. На початку 30-х років ХХ століття розпочалося виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру те еластичними бретельками.

За декілька років цей необхідний предмет жіночого гардеробу почали виробляти також і з синтетичних тканин.

Офіційно найдорожчим бюстгальтером вважається продемонстрований у 2001 році бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен. Це яскраво-червоний бюстгальтер, який усипаний рідкісними тайськими рубінами загальною вагою 300 карат. Оцінений у 15 мільйонів доларів, він потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найдорожча спідня білизна у світі.

Ще сьогодні можна відзначити День відкриття унікальності ДНК .

У 1984 році вчений Алек Джефріс довів унікальність та неповторність спіральної структури цієї молекули.

Це відкриття вивело на новий рівень генетику. Зокрема, дозволило зробити прорив в історичних дослідженнях. За допомогою ДНК-аналізу вчені мають змогу досліджувати походження цілих народів.

Третє вересня - це також День хмарочоса.

Саме цього дня в 1856 році народився відомий американський архітектор Луїс Генрі Салліван, яка вважають одним з батьків хмарочосів.

Після великої пожежі в Чикаго Салліван у співавторстві з архітектором Вільямом Ле Барон Дженні у 1885 році перший у світі хмарочос - це була 10-поверхова будівля висотою понад 40 метрів, яку знесли у 1931 році.

Попри велику кількість проектів та урбаністичних проєктів, Салліван помер у злиднях в 1024 році.

Нині до категорії хмарочосів відносять будівлі з висотою не менше 150 метрів.

Найвищою будівлею у світі є хмарочос "Бурдж Дубай" в ОАЕ: висота – 828 метрів, 163 поверхи, вартість будівництва – 1,5 мільярди доларів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Антима.

Чоловік з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Ісусу Христу. Став єпископом Нікомедії у часи найбільшого переслідування християн у Римській імперії. Попри цькування язичників, продовжував проповідувати.

Антима схопили, довго та жорстоко катували, а потім відрубали йому голову.

Іменини третього вересня святкують Андрій, Пилип, Роман, Василиса.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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