3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

Сегодня, третьего сентября, все желающие могут приобщиться к событию, которое посвящено практичному и одновременно одному из самых эротичных предметов женского гардероба - Дню рождения бюстгальтера, пишет УНН.

Именно третьего сентября 1914 года американка Карес Кросби получила патент на это изобретение, которое было сделано из носовых платков и цветных лент.

Муж изобретательницы работал в фирме, занимавшихся производством женских корсетов. Он показал первый бюстгальтер своему руководству, которое выкупило патент за 1500 долларов.

Первые бюстгальтеры шили именно из корсетных тканей. В начале 30-х годов ХХ века началось производство бюстгальтеров с чашечками разного размера и эластичными бретельками.

За несколько лет этот необходимый предмет женского гардероба начали производить также и из синтетических тканей.

Официально самым дорогим бюстгальтером считается продемонстрированный в 2001 году бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Это ярко-красный бюстгальтер, который усыпан редкими тайскими рубинами общим весом 300 карат. Оцененный в 15 миллионов долларов, он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое нижнее белье в мире.

Еще сегодня можно отметить День открытия уникальности ДНК.

В 1984 году ученый Алек Джефрис доказал уникальность и неповторимость спиральной структуры этой молекулы.

Это открытие вывело на новый уровень генетику. В частности, позволило сделать прорыв в исторических исследованиях. С помощью ДНК-анализа ученые могут исследовать происхождение целых народов.

Третье сентября - это также День небоскреба.

Именно в этот день в 1856 году родился известный американский архитектор Луис Генри Салливан, который считают одним из отцов небоскребов.

После большого пожара в Чикаго Салливан в соавторстве с архитектором Уильямом Ле Барон Дженни в 1885 году первый в мире небоскреб - это было 10-этажное здание высотой более 40 метров, которое снесли в 1931 году.

Несмотря на большое количество проектов и урбанистических проектов, Салливан умер в нищете в 1024 году.

Сейчас к категории небоскребов относят здания с высотой не менее 150 метров.

Самым высоким зданием в мире является небоскреб «Бурдж Дубай» в ОАЭ: высота - 828 метров, 163 этажа, стоимость строительства - 1,5 миллиарда долларов.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Антима.

Мужчина с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу. Стал епископом Никомедии во времена наибольшего преследования христиан в Римской империи. Несмотря на травлю язычников, продолжал проповедовать.

Антима схватили, долго и жестоко пытали, а потом отрубили ему голову.

Именины третьего сентября празднуют Андрей, Филипп, Роман, Василиса.