На Дніпропетровщині підняли на поверхню майже 3 тис. працівників шахт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпропетровській області рятувальники підняли на поверхню близько 3 тис. працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
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«Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств», - написав Резніченко.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всю ніч велися і продовжуються зараз роботи з відновлення енергопостачання міста. Об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.
Окрім того, він повідомив, що у Криворізькому районі вночі обстрілів не було.
«У Нікопольському районі вночі окупанти обстріляли м. Марганець та Марганецьку громаду. Без втрат. Наслідки обстрілів уточнюються», - написав Вілкул.
Доповнення
У Дніпропетровській області до 50% споживачам відновили електроенергію.