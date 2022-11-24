На Дніпропетровщині підняли на поверхню майже 3 тис. працівників шахт

Цитата

«Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств», - написав Резніченко.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всю ніч велися і продовжуються зараз роботи з відновлення енергопостачання міста. Об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.

Окрім того, він повідомив, що у Криворізькому районі вночі обстрілів не було.

«У Нікопольському районі вночі окупанти обстріляли м. Марганець та Марганецьку громаду. Без втрат. Наслідки обстрілів уточнюються», - написав Вілкул.

Доповнення

У Дніпропетровській області до 50% споживачам відновили електроенергію.