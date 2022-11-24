В Днепропетровской области подняли на поверхность почти 3 тыс. работников шахт

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"Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий", - написал Резниченко.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю ночь велись и продолжаются сейчас работы по возобновлению энергоснабжения города. Объекты критической инфраструктуры уже частично подключены.

Кроме того, он сообщил, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было.

"В Никопольском районе ночью оккупанты обстреляли г. Марганец и Марганецкую общину. Без потерь. Последствия обстрелов уточняются", – написал Вилкул.

Дополнение

В Днепропетровской области до 50% потребителям восстановили электроэнергию.