В Днепропетровской области подняли на поверхность почти 3 тыс. работников шахт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепропетровской области спасатели подняли на поверхность около 3 тыс. работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
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"Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий", - написал Резниченко.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю ночь велись и продолжаются сейчас работы по возобновлению энергоснабжения города. Объекты критической инфраструктуры уже частично подключены.
Кроме того, он сообщил, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было.
"В Никопольском районе ночью оккупанты обстреляли г. Марганец и Марганецкую общину. Без потерь. Последствия обстрелов уточняются", – написал Вилкул.
Дополнение
В Днепропетровской области до 50% потребителям восстановили электроэнергию.