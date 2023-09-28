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29 вересня: Всесвітній день серця, День отоларинголога

29 вересня: Всесвітній день серця, День отоларинголога

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Подія була започаткована у 1999 році за ініціативи Всесвітньої федерації серця та ВООЗ, пише УНН.

Стародавні вчені справедливо вважали, що серце є одним з найважливіших органів людського організму. Але, при цьому, наділяли його не притаманними функціями.
Зокрема, Арістотель вважав, що серце контролює мозок. Гален був переконаний, що серце є вмістилищем душі, а також перевершує всі тканини тіла щодо міцності та стійкості до травм.
Авіценна вважав, що саме цей орган відповідає за людські здібності та регулює температуру тіла.

Першим єдину функцію серця — перекачувати кров судинами — у 1628 році в своїй праці “Про циркуляцію крові” описав британський лікар Уільям Харві.

У 1893 році американський хірург Деніел Вільямс вперше провів операцію на відкритому серці. У 1958 році. В Швеції пацієнту вперше встановили кардіостимулятор. Щоправда, сам прилад довелося міняти 20 разів. Але пацієнт прожив 43 роки, і помер, коли йому було 86 років.

У 1967 році хірургом Крістіаном Барнардом у ПАР було успішно здійснено першу пересадку серця.

Також сьогодні День отоларинголога — лікаря, який спеціалізується на хворобах горла, носа та вух.

Отоларингологія почала формуватися в окрему науку в середині 17-го століття коли анатомію та фізіологію вух, носа та горла було вже достеменно вивчено. Тоді ж були розроблені спеціальні інструменти для дослідження цих органів.

Ще 29 вересня відзначається Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи. Подія виникла за ініціативи ООН.

Її мета полягає у тому, щоб до 2030 року скоротити кількість харчових відходів удвічі на душу населення за допомогою оптимізації харчової промисловості, розподілу та розповсюдженню продовольства в світі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Кіріака Пустельника.
Кіріак жив у 5-му столітті в Корінфі. У 18 років вирішив повністю присвятити своє життя служінню Господу і пішов до монастиря. Багато працював і постійно молився. Згодом наклав на себе обітницю мовчання.

За переказом, коли Кіріаку виповнилося 70 років він вирішив усамітнитися в пустелі. Компанію йому складав лев. Якого чоловік годував з рук.

Помер Кіріак, коли йому було 109 років.

Іменини 29 вересня святкують Віктор, Йосип, Людмила.

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