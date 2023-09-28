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29 сентября: Всемирный день сердца, День отоларинголога

29 сентября: Всемирный день сердца, День отоларинголога

Киев • УНН

 • 478524 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Событие было основано в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и ВОЗ, пишет УНН.

Древние ученые справедливо считали, что сердце является одним из важнейших органов человеческого организма. Но, при этом, наделяли его не присущими функциями.
В частности, Аристотель считал, что сердце контролирует мозг. Гален был убежден, что сердце является вместилищем души, а также превосходит все ткани тела по прочности и устойчивости к травмам.
Авиценна считал, что именно этот орган отвечает за человеческие способности и регулирует температуру тела.

Первым единственную функцию сердца — перекачивать кровь по сосудам — в 1628 году в своем труде “О циркуляции крови” описал британский врач Уильям Харви.

В 1893 году американский хирург Дэниел Уильямс впервые провел операцию на открытом сердце. В 1958 году. В Швеции пациенту впервые установили кардиостимулятор. Правда, сам прибор пришлось менять 20 раз. Но пациент прожил 43 года, и умер, когда ему было 86 лет.

В 1967 году хирургом Кристианом Барнардом в ЮАР была успешно осуществлена первая пересадка сердца.

Также сегодня День отоларинголога — врача, который специализируется на болезнях горла, носа и ушей.

Отоларингология начала формироваться в отдельную науку в середине 17-го века когда анатомия и физиология ушей, носа и горла была уже точно изучена. Тогда же были разработаны специальные инструменты для исследования этих органов.

Еще 29 сентября отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Событие возникло по инициативе ООН.

Ее цель заключается в том, чтобы к 2030 году сократить количество пищевых отходов вдвое на душу населения с помощью оптимизации пищевой промышленности, распределения и распространения продовольствия в мире.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Кириака Пустынника.
Кириак жил в 5-м веке в Коринфе. В 18 лет решил полностью посвятить свою жизнь служению Господу и ушел в монастырь. Много трудился и постоянно молился. Со временем наложил на себя обет молчания.

По преданию, когда Кириаку исполнилось 70 лет он решил уединиться в пустыне. Компанию ему составлял лев. Которого мужчина кормил с рук.

Умер Кириак, когда ему было 109 лет.

Именины 29 сентября празднуют Виктор, Иосиф, Людмила.

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