26 січня: Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти

Сьогодні, 26 січня, відзначається Міжнародний день митника, пише УНН.

Саме 26 січня 1953 року у Брюсселі розпочалася перша конференція Ради митного співробітництва. Участь у ній взяли представники 17 країн Європи, які наступного дня затвердили Конвенцію про співпрацю митних служб.

У 1983 році було прийнято рішення щорічно 26 січня відзначати Міжнародний день митника.

Україна приєдналася до Ради митного співробітництва у 1992 році. У 1994 році Рада була перейменована Всесвітню митну організацію, до складу якої нині входять 183 країни.

Її мета - створювати та поширювати вказівки та інструкції у галузі митної справи. Це допомагає прискорити товарообіг між різними країнами, покращити процес переміщення людей та товарів через прикордонні пункти пропуску, регулювати роботу митних служб в протистоянні зі злочинними організаціями, незаконним обігом наркотичних речовин, коштовностей та інших товарів.

Історія митних органів незалежної України розпочинається з 1991 року, коли був створений Державний митний комітет. Після декількох реорганізацій він перетворився на Державну митну службу, яка діє на даний час.

Справжнім випробуванням для українських митників стали перші дні, тижні та місяці війни. Вони зустрічали колони українських біженців, домовлялися з митниками суміжних країн про зелені коридори, якомога швидше пропускали гуманітарну допомогу.

У 1972 році на семінарі ООН в Стокгольмі було прийнято рішення відзначати 26 січня Всесвітній день екологічної освіти.

Мета події – привернути увагу людства до проблем забруднення довкілля, підвищити екологічну свідомість населення нашої планети.

Одним з основних заходів до Дня екологічної освіти є прибирання сміття.

В Україні 26 січня відзначається День працівників Контрольно-ревізійної служби. Саме 26 січня 1993 року був підписаний закон про засади діяльності цього важливого органу державної влади.

Головними задачами КРС є здійснення державного контролю над витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності у державних органах управління, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів всіх рівнів і державних валютних фондів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Феодора Студита, який жив у VІІІ-ІХ століттях.

Феодор народився у Візантії у заможній родині, рано одружився. Але у 22 роки вирішив присвятити своє життя Господу і прийняв чернечий постриг у Віфінському монастирі, який розташований біля гори Олімп.

Феодор був рішучим противником іконоборців. За це його кинули до в’язниці. Згодом випустили.

Ченець написав багато ьворів на релігійну тематику. Мощі Феодота зберігаються у Студійському монастирі, де він був ігуменом.

Іменини 26 січня святкують Федір, Аркадій, Іван, Семен, Марія.