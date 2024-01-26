26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования
Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.
Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые
Исследователи нашли подвид бактерий, вызывающих сифилис, в человеческих останках 2000-летней давности в Бразилии. Открытие дает новое понимание происхождения сифилиса, в частности его невенерического варианта.
Как сохранить физическую активность зимой - ответ специалистов
Центр общественного здоровья опубликовал советы по поддержанию физической активности зимой.
Япония обнародовала снимок перевернутого на Луне космического аппарата SLIM
Японское агентство аэрокосмических исследований обнародовало фотографии, сделанные луноходом SORA-Q на Луне, что стало первым подобным достижением для Японии. Луноход был доставлен космическим аппаратом Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), предназначенным для демонстрации технологий сверхточной посадки.
На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека
Во временно оккупированных районах востока российские военные продолжают систематически нарушать международное гуманитарное право, совершая преступления против местных жителей. Сюда входят случаи мародерства мирных жителей и насильственного захвата домов тех, кто был вынужден покинуть регион.
Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari
Команда Формулы-1 Ferrari подтвердила продление контракта с монакским гонщиком Шарлем Леклерком после 2024 года. Леклер, который выиграл пять Гран-при и 30 раз поднимался на подиум, выразил свое восхищение и подтвердил свою цель стать чемпионом мира с Ferrari.
Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь призвал вернуть скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, в Афины. Мицотакис подчеркнул культурное значение воссоединения античных артефактов в музее Акрополя.
У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг
В Украине запустили онлайн-сервис электронной очереди для моряков, благодаря которому можно записаться и получить услуги в Одессе и Киеве. Он синхронизирован с "Дією".
Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия
Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.
Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование
Исследование ученых показало, что европейские леса с разнообразными породами деревьев, особенно те, что имеют высокую плотность древостоя и медленно растут, например, дуб, являются более устойчивыми к ураганам. Эта устойчивость усиливается в экстремальных климатических условиях.