26 января: Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования

Сегодня, 26 января, отмечается Международный день таможенника, пишет УНН.

Именно 26 января 1953 года в Брюсселе началась первая конференция Совета таможенного сотрудничества. Участие в ней приняли представители 17 стран Европы, которые на следующий день утвердили Конвенцию о сотрудничестве таможенных служб.

В 1983 году было принято решение ежегодно 26 января отмечать Международный день таможенника.

Украина присоединилась к Совету таможенного сотрудничества в 1992 году. В 1994 году Совет был переименован Всемирную таможенную организацию, в состав которой сейчас входят 183 страны.

Ее цель - создавать и распространять указания и инструкции в области таможенного дела. Это помогает ускорить товарооборот между разными странами, улучшить процесс перемещения людей и товаров через пограничные пункты пропуска, регулировать работу таможенных служб в противостоянии с преступными организациями, незаконным оборотом наркотических веществ, драгоценностей и других товаров.

История таможенных органов независимой Украины начинается с 1991 года, когда был создан Государственный таможенный комитет. После нескольких реорганизаций он превратился в Государственную таможенную службу, которая действует в настоящее время.

Настоящим испытанием для украинских таможенников стали первые дни, недели и месяцы войны. Они встречали колонны украинских беженцев, договаривались с таможенниками сопредельных стран о зеленых коридорах, как можно быстрее пропускали гуманитарную помощь.

В 1972 году на семинаре ООН в Стокгольме было принято решение отмечать 26 января Всемирный день экологического образования.

Цель события - привлечь внимание человечества к проблемам загрязнения окружающей среды, повысить экологическое сознание населения нашей планеты.

Одним из основных мероприятий ко Дню экологического образования является уборка мусора.

В Украине 26 января отмечается День работников Контрольно-ревизионной службы. Именно 26 января 1993 года был подписан закон об основах деятельности этого важного органа государственной власти.

Главными задачами КРС является осуществление государственного контроля над расходованием средств и материальных ценностей, их сохранностью, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в государственных органах управления, государственных фондах, бюджетных учреждениях, а также на предприятиях и в организациях, получающих средства из бюджетов всех уровней и государственных валютных фондов.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Феодора Студита, который жил в ѴІІІ-ІХ веках.

Феодор родился в Византии в богатой семье, рано женился. Но в 22 года решил посвятить свою жизнь Господу и принял монашеский постриг в Вифинском монастыре, который расположен возле горы Олимп.

Феодор был решительным противником иконоборцев. За это его бросили в тюрьму. Впоследствии его выпустили.

Монах написал много произведений на религиозную тематику. Мощи Феодота хранятся в Студийском монастыре, где он был игуменом.

Именины 26 января празднуют Федор, Аркадий, Иван, Семен, Мария.