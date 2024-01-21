21 січня: Всесвітній день снігу, День "обійми своє цуценя"

Сьогодні, у третю неділю січня, відзначається Всесвітній день снігу. Подія присвячена популяризації зимових видів спорту, і була започаткована Міжнародною федерацією лижного спорту у 2012 році, пише УНН.

Мета проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня снігу полягає у залученні дітей і сімей до своєрідного, унікального, активного відпочинку, який може подарувати тільки участь у зимових видах спорту. Для цього і проводяться спеціальні заходи по всьому світу. Також організатори наголошують на необхідності поширення важливої інформації про безпеку, фізичне здоров’я і про питання екологічного характеру.

З 1924 року почалося проведення зимових олімпіад. Перші зимові Олімпійські змагання відбулися у Франції. Вони включали такі види спорту, як лижі (трамплін і перегони), біг на ковзанах, хокей, фігурне катання та бобслей. Цього ж року було засновано Міжнародну федерацію лижного спорту.

Ще сьогодні можна відзначити День "обійми своє цуценя".

Подія присвячена любові та прихильності до наших пухнастих друзів-собак. Це день, коли ми цінуємо радість і безумовну любов, які приносять у наше життя цуценята.

Вважається, що обійми цуценят вивільняють окситоцин, відомий як "гормон любові", як у людей, так і у собак. Цей акт не лише зміцнює зв’язок між людьми та їхніми домашніми улюбленцями, але й має низку переваг для здоров’я.

Також 21 січня відзначається День спортивних (тренувальних) штанів.

За появу такого зручного елемента гардеробу треба дякувати французькій компанії Le Coq Sportif. Саме вони першими почали виготовляти спеціальну одежу для спортсменів з 1882 року. Тренувальні штани у компанії розробили згодом, у 1920-х роках.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Максима Сповідника, який жив у VII столітті.

У се своє життя він присвятив боротьбі з єретиками. За це був засланий до Херсонесу, де і помер.

Іменини 21 січня святкують Максим, Евгеній, Степан, Анастасія.