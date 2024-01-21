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21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 04:09  •  13500 просмотра

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Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.

Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году, пишет УНН.

Цель проведения мероприятий по случаю Всемирного дня снега заключается в привлечении детей и семей к своеобразному, уникальному, активному отдыху, который может подарить только участие в зимних видах спорта. Для этого и проводятся специальные мероприятия по всему миру. Также организаторы подчеркивают необходимость распространения важной информации о безопасности, физическом здоровье и о вопросах экологического характера.

С 1924 года началось проведение  зимних олимпиад. Первые зимние Олимпийские соревнования состоялись во Франции. Они включали такие виды спорта, как лыжи (трамплин и гонки), бег на коньках, хоккей, фигурное катание и бобслей. В этом же году была основана Международная федерация лыжного спорта.

Еще сегодня можно отметить День "обними своего щенка".

Событие посвящено любви и привязанности к нашим пушистым друзьям-собакам. Это день, когда мы ценим радость и безусловную любовь, которые приносят в нашу жизнь щенки.

Считается, что объятия щенков высвобождают окситоцин, известный как "гормон любви", как у людей, так и у собак. Этот акт не только укрепляет связь между людьми и их домашними любимцами, но и имеет ряд преимуществ для здоровья.

Также 21 января отмечается День спортивных (тренировочных) штанов.

За появление такого удобного элемента гардероба надо благодарить французскую компанию Le Coq Sportif. Именно они первыми начали изготавливать специальную одежду для спортсменов с 1882 года. Тренировочные штаны в компании разработали позже, в 1920-х годах.

По церковному календарю сегодня День памяти Максима Исповедника, который жил в VII веке.

Всю свою жизнь он посвятил борьбе с еретиками. За это был сослан в Херсонес, где и умер.

Именины 21 января празднуют Максим, Евгений, Степан, Анастасия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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January 21: World Snow Day, Hug Your Puppy Day
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21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.

УНН Lite •   •  13500 просмотра
21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

В Харькове открыли детский сад в метро

Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.

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В Харькове открыли детский сад в метро

Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"

Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.

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Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"

Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.

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Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине

Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, подготовку к саммиту НАТО и возможное вступление Украины в ЕС и НАТО.

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Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине

Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

Украина планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 до 2026 года, чтобы освободить местный бизнес от налога на выбросы CO2 при экспорте в ЕС. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны планирует подать законопроект об этой системе уже в этом году.

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Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар

Местные жители слышали звуки беспилотников, после чего прогремели взрывы и произошел мощный пожар.

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В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар

Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

Дональд Трамп часто обвинял Джо Байдена в нарушении когнитивных способностей. Теперь он чувствует вкус собственных упреков от претендента Республиканской партии Никки Хейли.

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Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает

Переоценка администрацией Байдена экспорта природного газа из США в связи с проблемами изменения климата вызывает беспокойство в европейском энергетическом секторе, который полагается на этот экспорт в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Усиление контроля за экспортом газа может привести к обострению напряженности в Европе, особенно если война в Украине продолжится.

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США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает

Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту

По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.

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