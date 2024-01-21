21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"

Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году, пишет УНН.

Цель проведения мероприятий по случаю Всемирного дня снега заключается в привлечении детей и семей к своеобразному, уникальному, активному отдыху, который может подарить только участие в зимних видах спорта. Для этого и проводятся специальные мероприятия по всему миру. Также организаторы подчеркивают необходимость распространения важной информации о безопасности, физическом здоровье и о вопросах экологического характера.

С 1924 года началось проведение зимних олимпиад. Первые зимние Олимпийские соревнования состоялись во Франции. Они включали такие виды спорта, как лыжи (трамплин и гонки), бег на коньках, хоккей, фигурное катание и бобслей. В этом же году была основана Международная федерация лыжного спорта.

Еще сегодня можно отметить День "обними своего щенка".

Событие посвящено любви и привязанности к нашим пушистым друзьям-собакам. Это день, когда мы ценим радость и безусловную любовь, которые приносят в нашу жизнь щенки.

Считается, что объятия щенков высвобождают окситоцин, известный как "гормон любви", как у людей, так и у собак. Этот акт не только укрепляет связь между людьми и их домашними любимцами, но и имеет ряд преимуществ для здоровья.

Также 21 января отмечается День спортивных (тренировочных) штанов.

За появление такого удобного элемента гардероба надо благодарить французскую компанию Le Coq Sportif. Именно они первыми начали изготавливать специальную одежду для спортсменов с 1882 года. Тренировочные штаны в компании разработали позже, в 1920-х годах.

По церковному календарю сегодня День памяти Максима Исповедника, который жил в VII веке.

Всю свою жизнь он посвятил борьбе с еретиками. За это был сослан в Херсонес, где и умер.

Именины 21 января празднуют Максим, Евгений, Степан, Анастасия.