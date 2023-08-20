21 серпня: День без косметики та макіяжу, День піклування про себе в Інтернеті

Подія, у першу чергу, присвячена пропаганді природної жіночої краси.

Згідно різноманітних досліджень 44% жінок почувають себе невпевнено без щоденного макіяжу, а 14% — психологічно від нього залежні.

На підтримку цієї події 21 серпня зірки шоу-бізнесу, акторки, моделі, відомі блогерки викладають свої фото та відео без макіяжу аби показати, що природна краса кожної жінки є унікальною та неповторною.

21 серпня — це День піклування про себе в Інтернеті.

Подія присвячена поширенню обізнаності про ризики для користувачів в Інтернеті та про правила безпеки користування Інтернетом.

Також 21 серпня називають Днем Аватара.

Саме цього дня у 2009 році відбувся показ першого трейлера культового фільму режисера Джеймса Кемеророна “Аватар”.

До речі, у перекладі з санскриту аватар означає сходження. У філософії індуїзму цим терміном позначається сходження бога з духовного світу у мирське буття з якоюсь конкретною метою.

Ще сьогодні можна відзначити День поета. Подію у 1994 році заснував британський підприємець, видавець та філантроп Вільям Сихгарт.

Сихгарт вважав, що у світі є дуже багато чудових поетів, вірші яких з тих чи інших причин так і не стають надбанням широкої аудиторії.

Саме для таких поетів і був запроваджений цей день, я кий найкращим з них вручаються спеціальні премії.

За церковним календарем 21 серпня — День пам’яті чудотворця, єпископа Мирона Критського.

Мирон Критський жив у ІІІ-ІV століттях. За його За беззастережну віру у Господа та добре ставлення до людей його вмовили стати священиком. А господь нагородив його даром чудотворення.

За однією з легенд, під час повені річки святитель зупинив її течію і перейшов по ній, як по землі, а потім послав до річки людину зі своїм жезлом із наказом воді відновити течію.

Вважається, що Мирон Критський прожив 100 років.

Іменини 21 серпня святкують Мирон, Герман, Григорій, Омелян, Леонід.