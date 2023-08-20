21 серпня: День без косметики та макіяжу, День піклування про себе в Інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні, 21 серпня, у багатьох країнах відзначається День без косметики та макіяжу, пише УНН.
Подія, у першу чергу, присвячена пропаганді природної жіночої краси.
Згідно різноманітних досліджень 44% жінок почувають себе невпевнено без щоденного макіяжу, а 14% — психологічно від нього залежні.
На підтримку цієї події 21 серпня зірки шоу-бізнесу, акторки, моделі, відомі блогерки викладають свої фото та відео без макіяжу аби показати, що природна краса кожної жінки є унікальною та неповторною.
21 серпня — це День піклування про себе в Інтернеті.
Подія присвячена поширенню обізнаності про ризики для користувачів в Інтернеті та про правила безпеки користування Інтернетом.
Також 21 серпня називають Днем Аватара.
Саме цього дня у 2009 році відбувся показ першого трейлера культового фільму режисера Джеймса Кемеророна “Аватар”.
До речі, у перекладі з санскриту аватар означає сходження. У філософії індуїзму цим терміном позначається сходження бога з духовного світу у мирське буття з якоюсь конкретною метою.
Ще сьогодні можна відзначити День поета. Подію у 1994 році заснував британський підприємець, видавець та філантроп Вільям Сихгарт.
Сихгарт вважав, що у світі є дуже багато чудових поетів, вірші яких з тих чи інших причин так і не стають надбанням широкої аудиторії.
Саме для таких поетів і був запроваджений цей день, я кий найкращим з них вручаються спеціальні премії.
За церковним календарем 21 серпня — День пам’яті чудотворця, єпископа Мирона Критського.
Мирон Критський жив у ІІІ-ІV століттях. За його За беззастережну віру у Господа та добре ставлення до людей його вмовили стати священиком. А господь нагородив його даром чудотворення.
За однією з легенд, під час повені річки святитель зупинив її течію і перейшов по ній, як по землі, а потім послав до річки людину зі своїм жезлом із наказом воді відновити течію.
Вважається, що Мирон Критський прожив 100 років.
Іменини 21 серпня святкують Мирон, Герман, Григорій, Омелян, Леонід.