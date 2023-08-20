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21 августа: День без косметики и макияжа, День заботы о себе в Интернете

21 августа: День без косметики и макияжа, День заботы о себе в Интернете

Киев • УНН

 • 1412078 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, во многих странах отмечается День без косметики и макияжа, пишет УНН.

Событие, в первую очередь, посвящено пропаганде естественной женской красоты.
Согласно различным исследованиям 44% женщин чувствуют себя неуверенно без ежедневного макияжа, а 14% — психологически от него зависимы.

В поддержку этого события 21 августа звезды шоу-бизнеса, актрисы, модели, известные блогеры выкладывают свои фото и видео без макияжа чтобы показать, что естественная красота каждой женщины является уникальной и неповторимой.

21 августа — это День заботы о себе в Интернете.
Событие посвящено распространению осведомленности о рисках для пользователей в Интернете и о правилах безопасности пользования Интернетом.

Также 21 августа называют Днем Аватара.
Именно в этот день в 2009 году состоялся показ первого трейлера культового фильма режиссера Джеймса Кэмеророна “Аватар”.

Кстати, в переводе с санскрита аватар означает восхождение. В философии индуизма этим термином обозначается восхождение бога из духовного мира в мирское бытие с какой-то конкретной целью.

Еще сегодня можно отметить День поэта. Событие в 1994 году основал британский предприниматель, издатель и филантроп Уильям Сихгарт.

Сихгарт считал, что в мире есть очень много замечательных поэтов, стихи которых по тем или иным причинам так и не становятся достоянием широкой аудитории.

Именно для таких поэтов и был введен этот день, в который лучшим из них вручаются специальные премии.

По церковному календарю 21 августа — День памяти чудотворца, епископа Мирона Критского.

Мирон Критский жил в ІІІ-ІѴ веках. За его За безоговорочную веру в Господа и доброе отношение к людям его уговорили стать священником. А Господь наградил его даром чудотворения.

По одной из легенд, во время наводнения реки святитель остановил ее течение и перешел по ней, как по земле, а затем послал к реке человека со своим жезлом с приказом воде восстановить течение.

Считается, что Мирон Критский прожил 100 лет.

Именины 21 августа празднуют Мирон, Герман, Григорий, Емельян, Леонид.

Украинские Национальные Новости

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