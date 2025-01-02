21-річний тайський інфлюенсер помер після 3 випитих пляшок віскі

Тайський інфлюенсер Танакарн Кантхі помер після участі у ризикованому виклику на вечірці, де він випив три пляшки віскі за грошову винагороду.

Пише УНН з посиланням на The Independent.

21-річний тайський інфлюенсер Танакарн Кантхі, відомий як Банк Лестер, помер після того, як погодився випити віскі на вечірці за гонорар у 700 фунтів стерлінгів.

Кантхі, який став популярним завдяки своїм імпровізованим реп-пісням для залучення покупців гірлянд, раніше брав участь у подібних викликах, вживаючи алкоголь, дезінфікуючий засіб для рук і васабі за гроші.

25 грудня він прибув на вечірку з нагоди дня народження в районі Тха Май (Чантабурі). За кожну випиту 350-мілілітрову пляшку віскі Regency йому запропонували 10 000 бат (233 фунти стерлінгів). Після того як Кантхі випив три пляшки, він отримав обіцяну винагороду – 30 000 бат (700 фунтів стерлінгів).

На відео в соціальних мережах видно, як він випиває дві пляшки протягом 20 хвилин. Після завершення виклику йому стало погано, його знудило, і він втратив свідомість.

О 3:40 ранку Кантхі помер у лікарні.

Розтин показав, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, повідомляє. Поліція заарештувала двох осіб із провінцій Чантабурі та Патумтані у зв’язку зі смертю інфлюенсера.

Один із підозрюваних, Екачарт "Ем" Міфром, зізнався, що запропонував Канті виконати виклик, але заперечив, що був із ним знайомий чи офіційно наймав його. Міфром був звинувачений у недбалості, яка призвела до смерті, і залишився під вартою, оскільки суд визнав його дії безвідповідальними.

Згідно із законодавством Таїланду, за такий злочин передбачено до 10 років ув’язнення і штраф у 20 000 бат (465 фунтів стерлінгів). Відео, на якому гості вечірки підбадьорювали Кантхі під час виконання виклику, викликало широкий осуд у соціальних мережах. Користувачі також знайшли старі дописи інфлюенсера, де він пояснював, що погоджувався на такі ризиковані виклики, щоб підтримати свою сім’ю.

Я готовий терпіти приниження і образи, аби лише заробити гроші для забезпечення своєї сім’ї – писав він.

Кантхі проживав зі своєю 80-річною бабусею, яка його виховувала.

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