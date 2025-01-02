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21-летний Тайский инфлюенсер умер после 3 выпитых бутылок виски

21-летний Тайский инфлюенсер умер после 3 выпитых бутылок виски

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

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21-летний тайский инфлюенсер согласился выпить три бутылки виски за 700 фунтов на вечеринке. После выполнения вызова он потерял сознание и умер в больнице от острой сердечной недостаточности.

Тайский инфлюенсер Танакарн Кантхи умер после участия в рискованном вызове на вечеринке, где он выпил три бутылки виски за денежное вознаграждение.

Пишет УНН со ссылкой на The Independent.

21-летний тайский инфлюенсер Танакарн Кантхи, известный как Банк Лестер, умер после того, как согласился выпить виски на вечеринке за гонорар в 700 фунтов стерлингов.

Кантхи, который стал популярным благодаря своим импровизированным рэп-песням для привлечения покупателей гирлянд, ранее участвовал в подобных вызовах, употребляя алкоголь, дезинфицирующее средство для рук и васаби за деньги.

25 декабря он прибыл на вечеринку по случаю дня рождения в районе Тха Май (Чантабури). За каждую выпитую 350-миллилитровую бутылку виски Regency ему предложили 10 000 бат (233 фунта стерлингов). После того как Кантхи выпил три бутылки, он получил обещанное вознаграждение - 30 000 бат (700 фунтов стерлингов).

На видео в социальных сетях видно, как он выпивает две бутылки в течение 20 минут. После завершения вызова ему стало плохо, его стошнило, и он потерял сознание. В 3:40 утра Кантхи скончался в больнице. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает. Полиция арестовала двух человек из провинций Чантабури и Патумтани в связи со смертью инфлюенсера.

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Один из подозреваемых, Экачарт «Эм» Мифром, признался, что предложил Канти выполнить вызов, но отрицал, что был с ним знаком или официально нанимал его. Мифром был обвинен в халатности, которая привела к смерти, и остался под стражей, поскольку суд признал его действия безответственными.

Согласно законодательству Таиланда, за такое преступление предусмотрено до 10 лет заключения и штраф в 20 000 бат (465 фунтов стерлингов). Видео, на котором гости вечеринки подбадривали Кантхи во время выполнения вызова, вызвало широкое осуждение в социальных сетях. Пользователи также нашли старые сообщения инфлюенсера, где он объяснял, что соглашался на такие рискованные вызовы, чтобы поддержать свою семью.

Я готов терпеть унижения и оскорбления, лишь бы заработать деньги для обеспечения своей семьи

- писал он. 

Кантхи проживал со своей 80-летней бабушкой, которая его воспитывала.

Напомним 

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

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