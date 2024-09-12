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21 км за полеглого товариша: рятувальник із Полтави готується встановити рекорд із бігу

21 км за полеглого товариша: рятувальник із Полтави готується встановити рекорд із бігу

Київ • УНН

 • 21470 перегляди

Андрій Гречаний планує встановити рекорд, пробігши 21 км у рятувальному спорядженні вагою 20-25 кг. Забіг присвячений загиблому колезі та відбудеться 15 вересня в Черкасах у рамках благодійного марафону.

15 вересня у Черкасах співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій із Полтави Андрій Гречаний планує встановити рекорд та пробігти 21 км у повному рятувальному спорядженні, вагою від 20 до 25 кг, передає УНН.

Деталі

Свій забіг Гречаний присвятить колезі з Дніпропетровської Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколі Нечипоренку, який помер 22 червня через важкі поранення.

Він виїхав на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу (у Нікопольській громаді. - Gazeta.ua) і потрапив під повторний удар. За його життя боролися в Дніпрі, але на жаль, організм не витримав. Ми з Миколою товаришували, закінчили один і той самий виш,

- розповідає Гречаний.

Третій благодійний марафон у рамках Ліги забігів RUN 4 VICTORY організовують спортивна спільнота "Характер" та Благодійний фонд "МХП-Громаді". Спонсорами забігу є міжнародна компанія МХП та Центральний Хаб МХП.

Захід реалізовують за підтримки Черкаської ОВА, облради та міськради. До спорядження, в якому бігтиме Андрій Гречаний, входить: взуття, захисний костюм, каска, апарат на стисненому повітрі, рукавиці, пояс, сокира.

Усе, що ми використовуємо в повсякденній роботі. Зокрема, каску, буду брати ту, з якою їжджу на виклики. Не з музею,

- переконує рятувальник.

Андрій Гречаний не вперше присвячує забіги полеглим колегам. У квітні в Києві він біг у повній амуніції в пам'ять про трьох рятувальників із Харкова, які загинули розбираючи завали у місті - теж під час повторної атаки ворога.

Я просто узяв своє спорядження і пробіг у ньому. Присвятив забіг хлопцям і дещо привернув увагу до нашої служби. Бо рятувальники щодня ризикують життям і без військової агресії. А з нею - ризики збільшилися у багато разів. На місці загиблих міг опинитися будь-хто із нас. Бо ми теж їздимо на виклики пов'язані з обстрілами і розуміємо, що можуть бути і повторні удари,

- каже Гречаний.

Кожен учасник Ліги забігів "RUN 4 VICTORY" може самостійно обрати дистанцію - у 2, 5, 10 або 21 км.

Для дітей підготували забіги на 200, 400 або 800 м. Умова участі - донат. Усі зібрані кошти в Черкасах будуть спрямовані на підтримку місцевої 118-ї бригади ТРО.

Забіги "RUN 4 VICTORY" уже відбулися в Тернополі та Вінниці. Окрім Черкас, восени планують провести марафон у Ладижині на Вінниччині.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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