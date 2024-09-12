21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

15 сентября в Черкассах сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Полтавы Андрей Гречаный планирует установить рекорд и пробежать 21 км в полном спасательном снаряжении, весом от 20 до 25 кг, передает УНН.

Детали

Свой забег Гречаный посвятит коллеге из Днепропетровской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Нечипоренко, который умер 22 июня из-за тяжелых ранений.

Он выехал на ликвидацию последствий вражеского обстрела (в Никопольской громаде. - Gazeta.ua) и попал под повторный удар. За его жизнь боролись в Днепре, но к сожалению, организм не выдержал. Мы с Николаем дружили, закончили один и тот же вуз, - рассказывает Гречаный.

Третий благотворительный марафон в рамках Лиги забегов RUN 4 VICTORY организуют спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП-Громаде". Спонсорами забега является международная компания МХП и Центральный Хаб МХП.

Мероприятие реализуют при поддержке Черкасской ОГА, облсовета и горсовета. В снаряжение, в котором будет бежать Андрей Гречаный, входит: обувь, защитный костюм, каска, аппарат на сжатом воздухе, перчатки, пояс, топор.

Все, что мы используем в повседневной работе. В частности, каску, буду брать ту, с которой езжу на вызовы. Не из музея, - убеждает спасатель.

Андрей Гречаный не впервые посвящает забеги павшим коллегам. В апреле в Киеве он бежал в полной амуниции в память о трех спасателях из Харькова, которые погибли разбирая завалы в городе - тоже во время повторной атаки врага.

Я просто взял свое снаряжение и пробежал в нем. Посвятил забег ребятам и несколько привлек внимание к нашей службе. Потому что спасатели ежедневно рискуют жизнью и без военной агрессии. А с ней - риски увеличились во много раз. На месте погибших мог оказаться любой из нас. Потому что мы тоже ездим на вызовы связанные с обстрелами и понимаем, что могут быть и повторные удары, - говорит Гречаный.

Каждый участник Лиги забегов "RUN 4 VICTORY" может самостоятельно выбрать дистанцию - в 2, 5, 10 или 21 км.

Для детей подготовили забеги на 200, 400 или 800 м. Условие участия - донат. Все собранные средства в Черкассах будут направлены на поддержку местной 118-й бригады ТРО.

Забеги "RUN 4 VICTORY" уже состоялись в Тернополе и Виннице. Кроме Черкасс, осенью планируют провести марафон в Ладыжине Винницкой области.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.