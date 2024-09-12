21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  64098 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  102049 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  85314 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  92947 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  43573 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  113265 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  120503 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  136985 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  138203 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  136115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  71815 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  70495 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  106130 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  111585 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  143368 просмотра
Актуальное
21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:36  •  5516 просмотра

Read in English

Андрей Гречаный планирует установить рекорд, пробежав 21 км в спасательном снаряжении весом 20-25 кг. Забег посвящен погибшему коллеге и состоится 15 сентября в Черкассах в рамках благотворительного марафона.

15 сентября в Черкассах сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Полтавы Андрей Гречаный планирует установить рекорд и пробежать 21 км в полном спасательном снаряжении, весом от 20 до 25 кг, передает УНН.

Детали

Свой забег Гречаный посвятит коллеге из Днепропетровской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Нечипоренко, который умер 22 июня из-за тяжелых ранений.

Он выехал на ликвидацию последствий вражеского обстрела (в Никопольской громаде. - Gazeta.ua) и попал под повторный удар. За его жизнь боролись в Днепре, но к сожалению, организм не выдержал. Мы с Николаем дружили, закончили один и тот же вуз,

- рассказывает Гречаный.

Третий благотворительный марафон в рамках Лиги забегов RUN 4 VICTORY организуют спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП-Громаде". Спонсорами забега является международная компания МХП и Центральный Хаб МХП.

Мероприятие реализуют при поддержке Черкасской ОГА, облсовета и горсовета. В снаряжение, в котором будет бежать Андрей Гречаный, входит: обувь, защитный костюм, каска, аппарат на сжатом воздухе, перчатки, пояс, топор.

Все, что мы используем в повседневной работе. В частности, каску, буду брать ту, с которой езжу на вызовы. Не из музея,

- убеждает спасатель.

Андрей Гречаный не впервые посвящает забеги павшим коллегам. В апреле в Киеве он бежал в полной амуниции в память о трех спасателях из Харькова, которые погибли разбирая завалы в городе - тоже во время повторной атаки врага.

Я просто взял свое снаряжение и пробежал в нем. Посвятил забег ребятам и несколько привлек внимание к нашей службе. Потому что спасатели ежедневно рискуют жизнью и без военной агрессии. А с ней - риски увеличились во много раз. На месте погибших мог оказаться любой из нас. Потому что мы тоже ездим на вызовы связанные с обстрелами и понимаем, что могут быть и повторные удары,

- говорит Гречаный.

Каждый участник Лиги забегов "RUN 4 VICTORY" может самостоятельно выбрать дистанцию - в 2, 5, 10 или 21 км.

Для детей подготовили забеги на 200, 400 или 800 м. Условие участия - донат. Все собранные средства в Черкассах будут направлены на поддержку местной 118-й бригады ТРО.

Забеги "RUN 4 VICTORY" уже состоялись в Тернополе и Виннице. Кроме Черкасс, осенью планируют провести марафон в Ладыжине Винницкой области.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  35511 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  103081 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  103562 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  136994 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102686 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
11 сентября 2024, 08:02  •  100094 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
11 сентября 2024, 07:08  •  136120 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101529 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  100065 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101251 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Популярные

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  43573 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  92947 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  85314 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  102049 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  64098 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  113265 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  120503 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  136985 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  138203 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  136115 просмотра

Война

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

  •  942 просмотра
21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

  •  5516 просмотра
Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

  •  5953 просмотра
В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

  •  5459 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15218 просмотра

политика

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  551 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

  •  4120 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15218 просмотра
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
Эксклюзив

  •  35577 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  34252 просмотра

Война

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

Оккупанты пытаются приступать к штурмовым действиям на островах на левом берегу Днепра - спикер ОСУВ «Таврия»

  •  942 просмотра
21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

21 км за павшего товарища: спасатель из Полтавы готовится установить рекорд по бегу

  •  5516 просмотра
Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

Армия рф ночью ударила по Покровску: разрушен объект критической инфраструктуры

  •  5953 просмотра
В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона

  •  5459 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15218 просмотра

политика

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  551 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев с визитом

  •  4120 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  15218 просмотра
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
Эксклюзив

  •  35577 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  34252 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  77064 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  90958 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  85674 просмотра

Экономика

В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

  •  17045 просмотра
Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

  •  31120 просмотра
Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

Samsung планирует сократить до 30% зарубежных работников

  •  30216 просмотра
Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

  •  36675 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

  •  78065 просмотра

Киев

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

  •  8659 просмотра
В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

  •  10974 просмотра
В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

  •  17366 просмотра
На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция

На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция

  •  17155 просмотра
Дожди и грозы, до 31° на востоке: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы, до 31° на востоке: прогноз погоды на сегодня

  •  19869 просмотра