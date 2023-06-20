20 тисяч росіян подзвонили на гарую лінію, щоб здатися в полон

КИЇВ. 20 червня. УНН. Уже 20 тисяч росіян звернулися на гарячі лінії проєкт «Хочу жить», щоб здатися у полон. За останні два місяці охочий виявилось стільки ж, скільки за перші пів року роботи проєкт. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.