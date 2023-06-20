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20 тисяч росіян подзвонили на гарую лінію, щоб здатися в полон

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Уже 20 тисяч росіян звернулися на гарячі лінії проєкт «Хочу жить», щоб здатися у полон. За останні два місяці охочий виявилось стільки ж, скільки за перші пів року роботи проєкт. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

20 тисяч росіян подзвонили на гарую лінію, щоб здатися в полон

Цитата

«Усього з моменту запуску проєкт у вересні 2022 року до "Хочу жить" надійшло 20014 звернень усіма каналами: Telegram, WhatsApp, чат-бот і на гарячу лінію.

За 9 місяців роботи сайт проєкт відвідали 45 мільйонів людей з країни-агресорки та тимчасово окупованих територій України», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в Координаційному штабі, зросла кількість заявок на попередню здачу в полон від тих росіян, яким загрожує мобілізація.

Збільшення кількості дзвінків від росіян в штабі також пояснюють проведенням прихованої мобілізації, впровадженням онлайн-повісток і дозволом вилучати закордонні паспорти у призовників.

Усіх, хто добровільно здався, оформлюють як таких, хто потрапив в полон у бою.

Це означає, що поки військовослужбовець перебуватиме в українському полоні, у Росії йому надалі платитимуть, зазначили в штабі.

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