20 тысяч россиян позвонили на горячую линию, чтобы сдаться в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Уже 20 тысяч россиян обратились на горячие линии проекта «Хочу жить», чтобы сдаться в плен. За последние два месяца желающих оказалось столько же, сколько за первые полгода работы проекта. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
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«Всего с момента запуска проекта в сентябре 2022 года в "Хочу жить" поступило 20 014 обращений по всем каналам: Telegram, WhatsApp, чат-бот и на горячую линию.
За 9 месяцев работы сайт проект посетили 45 миллионов человек из страны-агрессора и временно оккупированных территорий Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в Координационном штабе, возросло количество заявок на предварительную сдачу в плен от тех россиян, которым грозит мобилизация.
Увеличение количества звонков от россиян в штабе также объясняют проведением скрытой мобилизации, внедрением онлайн-повесток и разрешением изымать загранпаспорта у призывников.
Всех, кто добровольно сдался, оформляют как попавших в плен в бою.
Это означает, что пока военнослужащий будет находиться в украинском плену, в России ему будут продолжать платить, отметили в штабе.
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