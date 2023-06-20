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20 тысяч россиян позвонили на горячую линию, чтобы сдаться в плен

Киев • УНН

 • 19371966 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Уже 20 тысяч россиян обратились на горячие линии проекта «Хочу жить», чтобы сдаться в плен. За последние два месяца желающих оказалось столько же, сколько за первые полгода работы проекта. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

20 тысяч россиян позвонили на горячую линию, чтобы сдаться в плен

Цитата

«Всего с момента запуска проекта в сентябре 2022 года в "Хочу жить" поступило 20 014 обращений по всем каналам: Telegram, WhatsApp, чат-бот и на горячую линию.

За 9 месяцев работы сайт проект посетили 45 миллионов человек из страны-агрессора и временно оккупированных территорий Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Координационном штабе, возросло количество заявок на предварительную сдачу в плен от тех россиян, которым грозит мобилизация.

Увеличение количества звонков от россиян в штабе также объясняют проведением скрытой мобилизации, внедрением онлайн-повесток и разрешением изымать загранпаспорта у призывников.

Всех, кто добровольно сдался, оформляют как попавших в плен в бою.

Это означает, что пока военнослужащий будет находиться в украинском плену, в России ему будут продолжать платить, отметили в штабе.

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