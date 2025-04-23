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20 РОКІВ ProAgro Events: історія успіху, що змінює агробізнес

Київ • УНН

 • 284 перегляди

ProAgro Events відзначає 20-річчя, ставши ключовою платформою для агробізнесу. Запрошують на святкування з JAMALA та Eclectic Sound Orchestra.

20 РОКІВ ProAgro Events: історія успіху, що змінює агробізнес

2025 рік є особливим для ProAgro Group — компанія відзначає 20-річчя діяльності у сфері організації ділових заходів. Під брендом ProAgro Events ось уже два десятиліття компанія створює події, що не лише відображають поточний стан аграрного ринку, але й формують його майбутнє.

ProAgro Events — платформа, що трансформує галузь

За двадцять років ProAgro Events зарекомендував себе як одна з ключових комунікаційних платформ аграрного бізнесу — простір, у якому народжуються ідеї, налагоджуються партнерства та приймаються стратегічні рішення.

Основні досягнення:

  • 200 реалізованих заходів — форуми, саміти, бізнес-клуби, які сприяли укладанню тисяч успішних угод;
    • понад 50 000 учасників — керівники компаній, інвестори, аграрії та інноватори, які формують нову якість ринку;
      • преміальні формати — від масштабних публічних форумів до закритих стратегічних сесій високого рівня.

        Від 2005 року — більше, ніж події

        ProAgro Events — це не лише організатор заходів. Це повноцінна екосистема для розвитку аграрного сектору, поширення інноваційних рішень та ефективної взаємодії професійної спільноти.

        Компанія впроваджує мультиформатні підходи до організації подій преміум-класу, орієнтованих на результат.

        Погляд у майбутнє: новий етап розвитку

        Двадцятирічний досвід — це лише основа для подальшого зростання. Компанія вже сьогодні працює над подіями, які впливатимуть на розвиток агросфери у найближчому майбутньому.

        Мета — залишатися провідним майданчиком для трансформацій, партнерств та досягнень у галузі.

        ProAgro Grand Celebration — святкування 20-річчя ProAgro Events

        Запрошуємо приєднатися до урочистого Гала-вечора, присвяченого 20-річному ювілею ProAgro Events.

        Це унікальна можливість відзначити важливу подію разом з однодумцями та провідними представниками ринку.

        Програма заходу передбачає:

        • виступ видатної української співачки JAMALA – унікальне поєднання вокальної майстерності та емоційності;
          • музичний супровід від Eclectic Sound Orchestra – від класичних творів до джазових, блюзових та сучасних композицій;
            • подарункові розіграші та приємні несподіванки для гостей заходу;
              • вишукана гастрономічна програма, доповнена авторськими коктейлями;
                • можливість неформального спілкування з провідними представниками галузі в елегантній атмосфері.

                  ProAgro Grand Celebration — це не лише святкування, а й подяка всім партнерам, клієнтам та учасникам, які зробили цей шлях можливим.

                  Доєднатися до події на сайті: https://agro-ukraine-summit.com

                  До зустрічі на заходах ProAgro Group — там, де створюється майбутнє агробізнесу.

                  Лілія Подоляк

                  Лілія Подоляк

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