20 ЛЕТ ProAgro Events: история успеха, меняющая агробизнес
Киев • УНН
ProAgro Events отмечает 20-летие, став ключевой платформой для агробизнеса. Приглашают на празднование с JAMALA и Eclectic Sound Orchestra.
2025 год является особенным для ProAgro Group — компания отмечает 20-летие деятельности в сфере организации деловых мероприятий. Под брендом ProAgro Events вот уже два десятилетия компания создает события, которые не только отражают текущее состояние аграрного рынка, но и формируют его будущее.
ProAgro Events — платформа, которая трансформирует отрасль
За двадцать лет ProAgro Events зарекомендовал себя как одна из ключевых коммуникационных платформ аграрного бизнеса — пространство, в котором рождаются идеи, налаживаются партнерства и принимаются стратегические решения.
Основные достижения:
- 200 реализованных мероприятий — форумы, саммиты, бизнес-клубы, которые способствовали заключению тысяч успешных сделок;
- более 50 000 участников — руководители компаний, инвесторы, аграрии и инноваторы, которые формируют новое качество рынка;
- премиальные форматы — от масштабных публичных форумов до закрытых стратегических сессий высокого уровня.
С 2005 года — больше, чем события
ProAgro Events — это не только организатор мероприятий. Это полноценная экосистема для развития аграрного сектора, распространения инновационных решений и эффективного взаимодействия профессионального сообщества.
Компания внедряет мультиформатные подходы к организации событий премиум-класса, ориентированных на результат.
Взгляд в будущее: новый этап развития
Двадцатилетний опыт — это лишь основа для дальнейшего роста. Компания уже сегодня работает над событиями, которые будут влиять на развитие агросферы в ближайшем будущем.
Цель — оставаться ведущей площадкой для трансформаций, партнерств и достижений в отрасли.
ProAgro Grand Celebration — празднование 20-летия ProAgro Events
Приглашаем присоединиться к торжественному Гала-вечеру, посвященному 20-летнему юбилею ProAgro Events.
Это уникальная возможность отметить важное событие вместе с единомышленниками и ведущими представителями рынка.
Программа мероприятия предусматривает:
- выступление выдающейся украинской певицы JAMALA – уникальное сочетание вокального мастерства и эмоциональности;
- музыкальное сопровождение от Eclectic Sound Orchestra – от классических произведений до джазовых, блюзовых и современных композиций;
- подарочные розыгрыши и приятные неожиданности для гостей мероприятия;
- изысканная гастрономическая программа, дополненная авторскими коктейлями;
- возможность неформального общения с ведущими представителями отрасли в элегантной атмосфере.
ProAgro Grand Celebration — это не только празднование, но и благодарность всем партнерам, клиентам и участникам, которые сделали этот путь возможным.
Присоединиться к событию на сайте: https://agro-ukraine-summit.com
До встречи на мероприятиях ProAgro Group — там, где создается будущее агробизнеса.