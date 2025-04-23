20 ЛЕТ ProAgro Events: история успеха, меняющая агробизнес

2025 год является особенным для ProAgro Group — компания отмечает 20-летие деятельности в сфере организации деловых мероприятий. Под брендом ProAgro Events вот уже два десятилетия компания создает события, которые не только отражают текущее состояние аграрного рынка, но и формируют его будущее.

ProAgro Events — платформа, которая трансформирует отрасль

За двадцать лет ProAgro Events зарекомендовал себя как одна из ключевых коммуникационных платформ аграрного бизнеса — пространство, в котором рождаются идеи, налаживаются партнерства и принимаются стратегические решения.

Основные достижения:

200 реализованных мероприятий — форумы, саммиты, бизнес-клубы, которые способствовали заключению тысяч успешных сделок;

— форумы, саммиты, бизнес-клубы, которые способствовали заключению тысяч успешных сделок; более 50 000 участников — руководители компаний, инвесторы, аграрии и инноваторы, которые формируют новое качество рынка;

— руководители компаний, инвесторы, аграрии и инноваторы, которые формируют новое качество рынка; премиальные форматы — от масштабных публичных форумов до закрытых стратегических сессий высокого уровня.

С 2005 года — больше, чем события

ProAgro Events — это не только организатор мероприятий. Это полноценная экосистема для развития аграрного сектора, распространения инновационных решений и эффективного взаимодействия профессионального сообщества.

Компания внедряет мультиформатные подходы к организации событий премиум-класса, ориентированных на результат.

Взгляд в будущее: новый этап развития

Двадцатилетний опыт — это лишь основа для дальнейшего роста. Компания уже сегодня работает над событиями, которые будут влиять на развитие агросферы в ближайшем будущем.

Цель — оставаться ведущей площадкой для трансформаций, партнерств и достижений в отрасли.

ProAgro Grand Celebration — празднование 20-летия ProAgro Events

Приглашаем присоединиться к торжественному Гала-вечеру, посвященному 20-летнему юбилею ProAgro Events.

Это уникальная возможность отметить важное событие вместе с единомышленниками и ведущими представителями рынка.

Программа мероприятия предусматривает:

выступление выдающейся украинской певицы JAMALA – уникальное сочетание вокального мастерства и эмоциональности;

музыкальное сопровождение от Eclectic Sound Orchestra – от классических произведений до джазовых, блюзовых и современных композиций;

подарочные розыгрыши и приятные неожиданности для гостей мероприятия;

изысканная гастрономическая программа, дополненная авторскими коктейлями;

возможность неформального общения с ведущими представителями отрасли в элегантной атмосфере.

ProAgro Grand Celebration — это не только празднование, но и благодарность всем партнерам, клиентам и участникам, которые сделали этот путь возможным.

Присоединиться к событию на сайте: https://agro-ukraine-summit.com

До встречи на мероприятиях ProAgro Group — там, где создается будущее агробизнеса.