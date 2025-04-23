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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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20 ЛЕТ ProAgro Events: история успеха, меняющая агробизнес

Киев • УНН

 • 100 просмотра

ProAgro Events отмечает 20-летие, став ключевой платформой для агробизнеса. Приглашают на празднование с JAMALA и Eclectic Sound Orchestra.

20 ЛЕТ ProAgro Events: история успеха, меняющая агробизнес

2025 год является особенным для ProAgro Group — компания отмечает 20-летие деятельности в сфере организации деловых мероприятий. Под брендом ProAgro Events вот уже два десятилетия компания создает события, которые не только отражают текущее состояние аграрного рынка, но и формируют его будущее.

ProAgro Events — платформа, которая трансформирует отрасль

За двадцать лет ProAgro Events зарекомендовал себя как одна из ключевых коммуникационных платформ аграрного бизнеса — пространство, в котором рождаются идеи, налаживаются партнерства и принимаются стратегические решения.

Основные достижения:

  • 200 реализованных мероприятий — форумы, саммиты, бизнес-клубы, которые способствовали заключению тысяч успешных сделок;
    • более 50 000 участников — руководители компаний, инвесторы, аграрии и инноваторы, которые формируют новое качество рынка;
      • премиальные форматы — от масштабных публичных форумов до закрытых стратегических сессий высокого уровня.

        С 2005 года — больше, чем события

        ProAgro Events — это не только организатор мероприятий. Это полноценная экосистема для развития аграрного сектора, распространения инновационных решений и эффективного взаимодействия профессионального сообщества.

        Компания внедряет мультиформатные подходы к организации событий премиум-класса, ориентированных на результат.

        Взгляд в будущее: новый этап развития

        Двадцатилетний опыт — это лишь основа для дальнейшего роста. Компания уже сегодня работает над событиями, которые будут влиять на развитие агросферы в ближайшем будущем.

        Цель — оставаться ведущей площадкой для трансформаций, партнерств и достижений в отрасли.

        ProAgro Grand Celebration — празднование 20-летия ProAgro Events

        Приглашаем присоединиться к торжественному Гала-вечеру, посвященному 20-летнему юбилею ProAgro Events.

        Это уникальная возможность отметить важное событие вместе с единомышленниками и ведущими представителями рынка.

        Программа мероприятия предусматривает:

        • выступление выдающейся украинской певицы JAMALA – уникальное сочетание вокального мастерства и эмоциональности;
          • музыкальное сопровождение от Eclectic Sound Orchestra – от классических произведений до джазовых, блюзовых и современных композиций;
            • подарочные розыгрыши и приятные неожиданности для гостей мероприятия;
              • изысканная гастрономическая программа, дополненная авторскими коктейлями;
                • возможность неформального общения с ведущими представителями отрасли в элегантной атмосфере.

                  ProAgro Grand Celebration — это не только празднование, но и благодарность всем партнерам, клиентам и участникам, которые сделали этот путь возможным.

                  Присоединиться к событию на сайте: https://agro-ukraine-summit.com

                  До встречи на мероприятиях ProAgro Group — там, где создается будущее агробизнеса.

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

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