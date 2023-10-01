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2 жовтня: Всесвітній день протидії булінгу, День тверезості та боротьби з алкоголізмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні, у перший понеділок жовтня, Всесвітній протидії булінгу. Подія виникла за ініціативи організації STOMP Out Bullying, пише УНН.

Мета сьогоднішньої події — заохочення шкіл, громад та організацій до колективної роботи, щоб зупинити булінг, кібербулінг та покласти край ненависті та расизму шляхом підвищення обізнаності про поширеність та вплив усіх форм булінгу на дітей різного віку.

Символом Всесвітнього дня протидії боулінгу є синій колір. Усім, хто має бажання доєднатися до боротьби з боулінгом в цей пропонують вдягнути блакитні сорочки.

З 2008 року 2 жовтня у багатьох країнах світу відзначають неофіційний День тверезості та боротьби з алкоголізмом.

Дата обрана не випадково — саме 2 жовтня народився Махатма Ганді, який був рішучим противником вживання алкогольних напоїв.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з Махатмою Ганді це Міжнародний ненасильства. Подія була започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році.

Махатма Ганді був ідейним натхненником боротьби індійського народу проти британського колоніалізму. Але, при цьому, виступав виключно за ненасильцькі методи боротьби.

2 жовтня — це і День уролога.
Вважається, що урологія як окремений напрямок у медицині з’явилася у 1588 році. Самі тоді іспанець Франциско Діас надрукував свою монографію, яка розкривала існуючі на той момент методи боротьби з урологічними захворюваннями.

Також 2 жовтня називають Днем народження електронної пошти.

У 1965 році працівники технологічного інституту Массачусетсу розробили на базі операційної платформи CTSS програму MAIL. За допомогою програми користувачі одного “головного” комп’ютера могли обмінюватися короткими повідомленнями.

У 1971 році програміст Рей Томлінсон розробив програму, яка працювала на основі алгоритму CypNet та вміла відправляти повідомлення на віддалені “машини”.

Після виходу цієї програми Томлінсон розробив систему електронних адрес, відповідно до якої кожному користувачу комп’ютера надавалася індивідуальна адреса, яку складалася з його імені та назви комп’ютера. Розділялися ці складові символом @.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день поширення інформації про дислексію, День сільськогосподарських тварин, День повітряної кудьки.

За церковним календарем 2 жовтня — День пам’яті мучеників Кипріяна та Юстини.
Киприян жив у ІІІ столітті в Антіохії і був язичницьким жерцем. Юстина теж жила в Антіохії, але була християнкою.

За переказом, один юнак, який хотів одружитися на Юстині, попросив Кипріяна зачарувати. Однак, молитви Юстини, яка не хотіла заміж, виявилися сильнішими за чари жерця.

Дивлячись на дівчину, Кипріян і сам увірував у Господа. Він прийняв хрещення та почав проповідувати.

Коли у Римській імперії посилилися гоніння на християн Кипріяна та Юстину схопили, жорстоко катували і стратили.

Іменини 2 жовтня святкують Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина.

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