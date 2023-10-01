2 октября: Всемирный день противодействия булингу, День трезвости и борьбы с алкоголизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня, в первый понедельник октября, Всемирный день противодействия булингу. Событие возникло по инициативе организации STOMP Out Bullying, пишет УНН.
Цель сегодняшнего события — поощрение школ, общин и организаций к коллективной работе, чтобы остановить буллинг, кибербуллинг и положить конец ненависти и расизму путем повышения осведомленности о распространенности и влияние всех форм буллинга на детей разного возраста.
Символом Всемирного дня противодействия боулингу является синий цвет. Всем, кто хочет присоединиться к борьбе с боулингом в этот день предлагают надеть голубые рубашки.
С 2008 года 2 октября во многих странах мира отмечают неофициальный День трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Дата выбрана не случайно — именно 2 октября родился Махатма Ганди, который был решительным противником употребления алкогольных напитков.
Еще одно сегодняшнее событие связанное с Махатмой Ганди это Международный ненасилия. Событие было основано Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году.
Махатма Ганди был идейным вдохновителем борьбы индийского народа против британского колониализма. Но, при этом, выступал исключительно за ненасильственные методы борьбы.
2 октября — это и День уролога.
Считается, что урология как отдельное направление в медицине появилась в 1588 году. Именно тогда испанец Франциско Диас напечатал свою монографию, которая раскрывала существующие на тот момент методы борьбы с урологическими заболеваниями.
Также 2 октября называют Днем рождения электронной почты.
В 1965 году работники технологического института Массачусетса разработали на базе операционной платформы CTSS программу MAIL. С помощью программы пользователи одного “главного” компьютера могли обмениваться короткими сообщениями.
В 1971 году программист Рэй Томлинсон разработал программу, которая работала на основе алгоритма CypNet и умела отправлять сообщения на удаленные “машины”.
После выхода этой программы Томлинсон разработал систему электронных адресов, в соответствии с которой каждому пользователю компьютера предоставлялся индивидуальный адрес, который состоял из его имени и названия комп’ютера. Разделялись эти составляющие символом @.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день распространения информации о дислексии, День сельскохозяйственных животных, День воздушной кудьки.
По церковному календарю 2 октября — День памяти мучеников Киприана и Иустины.
Киприян жил в ІІІ веке в Антиохии и был языческим жрецом. Иустина тоже жила в Антиохии, но была христианкой.
По преданию, один юноша, который хотел жениться на Юстине, попросил Киприана заколдовать. Однако, молитвы Юстины, которая не хотела замуж, оказались сильнее чар жреца.
Глядя на девушку, Киприан и сам уверовал в Господа. Он принял крещение и начал проповедовать.
Когда в Римской империи усилились гонения на христиан Киприана и Юстину схватили, жестоко пытали и казнили.
Именины 2 октября празднуют Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.