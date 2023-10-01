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2 октября: Всемирный день противодействия булингу, День трезвости и борьбы с алкоголизмом

2 октября: Всемирный день противодействия булингу, День трезвости и борьбы с алкоголизмом

Киев • УНН

 • 670117 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня, в первый понедельник октября, Всемирный день противодействия булингу. Событие возникло по инициативе организации STOMP Out Bullying, пишет УНН.

Цель сегодняшнего события — поощрение школ, общин и организаций к коллективной работе, чтобы остановить буллинг, кибербуллинг и положить конец ненависти и расизму путем повышения осведомленности о распространенности и влияние всех форм буллинга на детей разного возраста.

Символом Всемирного дня противодействия боулингу является синий цвет. Всем, кто хочет присоединиться к борьбе с боулингом в этот день предлагают надеть голубые рубашки.

С 2008 года 2 октября во многих странах мира отмечают неофициальный День трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Дата выбрана не случайно — именно 2 октября родился Махатма Ганди, который был решительным противником употребления алкогольных напитков.

Еще одно сегодняшнее событие связанное с Махатмой Ганди это Международный ненасилия. Событие было основано Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году.

Махатма Ганди был идейным вдохновителем борьбы индийского народа против британского колониализма. Но, при этом, выступал исключительно за ненасильственные методы борьбы.

2 октября — это и День уролога.
Считается, что урология как отдельное направление в медицине появилась в 1588 году. Именно тогда испанец Франциско Диас напечатал свою монографию, которая раскрывала существующие на тот момент методы борьбы с урологическими заболеваниями.

Также 2 октября называют Днем рождения электронной почты.

В 1965 году работники технологического института Массачусетса разработали на базе операционной платформы CTSS программу MAIL. С помощью программы пользователи одного “главного” компьютера могли обмениваться короткими сообщениями.

В 1971 году программист Рэй Томлинсон разработал программу, которая работала на основе алгоритма CypNet и умела отправлять сообщения на удаленные “машины”.

После выхода этой программы Томлинсон разработал систему электронных адресов, в соответствии с которой каждому пользователю компьютера предоставлялся индивидуальный адрес, который состоял из его имени и названия комп’ютера. Разделялись эти составляющие символом @.

Еще сегодня можно отметить Всемирный день распространения информации о дислексии, День сельскохозяйственных животных, День воздушной кудьки.

По церковному календарю 2 октября — День памяти мучеников Киприана и Иустины.
Киприян жил в ІІІ веке в Антиохии и был языческим жрецом. Иустина тоже жила в Антиохии, но была христианкой.

По преданию, один юноша, который хотел жениться на Юстине, попросил Киприана заколдовать. Однако, молитвы Юстины, которая не хотела замуж, оказались сильнее чар жреца.

Глядя на девушку, Киприан и сам уверовал в Господа. Он принял крещение и начал проповедовать.

Когда в Римской империи усилились гонения на христиан Киприана и Юстину схватили, жестоко пытали и казнили.

Именины 2 октября празднуют Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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