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2 вересня: День кокоса, День нотаріату в Україні

Київ • УНН

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Батьківщиною кокосів є Індія. Саме звідти арабські купці завезли їх до Східної Африки. А до Європи кокоси потрапили завдяки мореплавцю Васко да Гамі.

Сьогодні, другого вересня, усі бажаючі можуть долучитися до події, яка присвячена одному з найбільш незвичних природніх продуктів на нашій планеті – Дню кокоса, пише УНН.

Деякий час науковці не могли визначитися чим є кокос – горіхом чи фруктом. Після тривалих досліджень та дискусій дійшли висновку, що кокос є горіхом з ознаками фрукта. Існує підкатегорія фруктів, для яких характерна наявність їстівної м’якоті, та насіння всередині плоду і тверда шкаралупа – кокос підходить під цю класифікацію, разом з персиками, грушами, волоськими горіхами, мигдалем та іншими фруктами.

Батьківщиною кокосів є Індія. Саме звідти арабські купці завезли їх до Східної Африки. А до Європи кокоси потрапили завдяки мореплавцю Васко да Гамі.

Одна кокосова пальма дає приблизно 100 кокосів на рік, при цьому кожен плід дозріває близько року. Стиглі кокоси мають яйцевидну або еліпсоїдну форму, довжиною вони зазвичай від 30 до 45 сантиметрів, а діаметром 15-20 сантиметрів. Під твердою й волокнистою зовнішньою оболонкою міститься м’якуш та ядро-ендосперм - рідина, яка спочатку прозора, потім набуває білого кольору, а згодом твердне.

Кокос є багатофункціональним плодом, з якого можна виробляти безліч продуктів. Тому не дивно, що у 1969 році було створено Азійсько-Тихоокеанське кокосове співтовариство, яке нині налічує 20 країн-членів, на долю яких припадає понад 90% світового виробництва кокосів та експорту продуктів з них.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають нотаріуси. День нотаріату в Україні був започаткований указом президента в 2010 році.

Нині в Україні нараховується більше шести тисяч офіційно зареєстрованих нотаріусів.

Також друге вересня – це чергова річниця завершення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на кораблі США "Міссурі" був підписаний акт про капітуляцію Японії.

За приблизними підрахунками у Другій світовій війні загинуло близько 60 млн людей та 90 млн стали інвалідами.

Загальні втрати українців та громадян інших національностей, які проживали в України, оцінюються в понад вісім мільйонів осіб. Вважається, що було зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Маманта.

За переказом, Мамант народився у ІІІ столітті на території сучасної Туреччини. Його батьків, які сповідували християнство, стратили. Хлопець залищився сиротою. Але це не завадило йому вже з юних років стати християнським проповідником.

Через ненависть з боку язичників Маманту довелося переховуватися, але його все одно схопили.

Проповідника довго катували, а потім стратили.

Іменини другого вересня святкують Михайло, Микола, Максим, Леонід. 

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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