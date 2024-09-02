2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

Сегодня, второго сентября, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых необычных природных продуктов на нашей планете - Дню кокоса, пишет УНН.

Некоторое время ученые не могли определиться чем является кокос - орехом или фруктом. После длительных исследований и дискуссий пришли к выводу, что кокос является орехом с признаками фрукта. Существует подкатегория фруктов, для которых характерно наличие съедобной мякоти, и семян внутри плода и твердая скорлупа - кокос подходит под эту классификацию, вместе с персиками, грушами, грецкими орехами, миндалем и другими фруктами.

Родиной кокосов является Индия. Именно оттуда арабские купцы завезли их в Восточную Африку. А в Европу кокосы попали благодаря мореплавателю Васко да Гаме.

Одна кокосовая пальма дает примерно 100 кокосов в год, при этом каждый плод созревает около года. Спелые кокосы имеют яйцевидную или эллипсоидную форму, длиной они обычно от 30 до 45 сантиметров, а диаметром 15-20 сантиметров. Под твердой и волокнистой внешней оболочкой содержится мякоть и ядро-эндосперм - жидкость, которая сначала прозрачная, затем приобретает белый цвет, а затем затвердевает.

Кокос является многофункциональным плодом, из которого можно производить множество продуктов. Поэтому неудивительно, что в 1969 году было создано Азиатско-Тихоокеанское кокосовое сообщество, которое сейчас насчитывает 20 стран-членов, на долю которых приходится более 90% мирового производства кокосов и экспорта продуктов из них.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают нотариусы. День нотариата в Украине был учрежден указом президента в 2010 году.

Сейчас в Украине насчитывается более шести тысяч официально зарегистрированных нотариусов.

Также второе сентября - это очередная годовщина завершения Второй мировой войны. Именно в этот день 1945 года на корабле США «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии.

По приблизительным подсчетам во Второй мировой войне погибло около 60 млн человек и 90 млн стали инвалидами.

Общие потери украинцев и граждан других национальностей, проживавших в Украине, оцениваются в более восьми миллионов человек. Считается, что было разрушено почти 700 украинских городов и 28 тысяч сел.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Маманта.

По преданию, Мамант родился в III веке на территории современной Турции. Его родителей, которые исповедовали христианство, казнили. Парень остался сиротой. Но это не помешало ему уже с юных лет стать христианским проповедником.

Из-за ненависти со стороны язычников Маманту пришлось скрываться, но его все равно схватили.

Проповедника долго пытали, а затем казнили.

Именины второго сентября празднуют Михаил, Николай, Максим, Леонид.