19 років разом у найважливіші моменти: мережа клінік "Оксфорд Медікал" дарує знижку 20% з нагоди свого Дня народження

16 вересня мережа клінік "Оксфорд Медікал" відзначає 19-й день народження та дарує знижку 20% на консультації всіх лікарів для пацієнтів київських клінік. Така пропозиція — спосіб подякувати всім, хто довірив своє здоров'я команді "Оксфорд Медікал", передає УНН.

"Ми не святкуємо у звичному контексті, натомість маємо привід сказати слова вдячності — пацієнтам, що обирають нас та довіряють нам, та, безумовно, лікарям, які щодня працюють і лікують українців з турботою. Саме тому ми вирішили зосередитися на тому, що, дійсно, важливо сьогодні: на підтримці пацієнтів і наших фахівців. Адже це час згуртованості, подяки й взаємної підтримки", — зазначає СМО мережі клінік "Оксфорд Медікал".

До подяки лікарям з нагоди Дня народження мережі клінік долучилися відомі блогери, зокрема Христина Решетнік, Віталій Богомолов та Іванка Криль. Вони завітали до клінік "Оксфорд Медікал", щоби висловити вдячність лікарям, які невпинно піклуються про здоров’я українців та їхніх родин.

Від першої клініки, заснованої у Херсоні у 2005 році, до 48 сучасних медичних центрів для дорослих та дітей по всій Україні, — сьогодні "Оксфорд Медікал" приймає мільйони пацієнтів та надає якісну медичну допомогу за світовими стандартами у комфортних умовах для кожного.

Загалом клініка пропонує послуги за понад 30 медичними напрямами, які включають хірургію, кардіологію, гінекологію, репродуктологію, дерматологію, пластичну хірургію, урологію, неврологію, косметологію тощо.

Також клініка активно реалізує власні соціальні ініціативи. Серед них безкоштовні консультації лікарів та спеціальні знижки для захисників України, а також програма з підтримки жіночого здоров’я у партнерстві з "Фондом Маша" для формування культури турботи українок про себе.

"Щиро дякуємо всім, хто протягом 19 років з нами. Продовжуємо забезпечувати високий рівень медичних послуг та доступні ціни для кожного пацієнта, щоби залишатися поруч у найважливіші моменти", — підкреслюють у мережі клінік "Оксфорд Медікал".