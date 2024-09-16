19 років разом у найважливіші моменти: мережа клінік "Оксфорд Медікал" дарує знижку 20% з нагоди свого Дня народження

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54279 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101425 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139557 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115935 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108263 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113371 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138393 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75087 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83564 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176615 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25797 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34748 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28036 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26770 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32293 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139556 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138393 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176614 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515484 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5423 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26770 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28036 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34748 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58911 перегляди
Актуальне
19 років разом у найважливіші моменти: мережа клінік "Оксфорд Медікал" дарує знижку 20% з нагоди свого Дня народження

19 років разом у найважливіші моменти: мережа клінік "Оксфорд Медікал" дарує знижку 20% з нагоди свого Дня народження

Київ • УНН

 • 51725 перегляди

Мережа клінік "Оксфорд Медікал" відзначає 19-й день народження, пропонуючи 20% знижку на консультації лікарів у Києві. Клініка надає послуги за 30+ медичними напрямами та реалізує соціальні ініціативи.

16 вересня мережа клінік "Оксфорд Медікал" відзначає 19-й день народження та дарує знижку 20% на консультації всіх лікарів для пацієнтів київських клінік. Така пропозиція — спосіб подякувати всім, хто довірив своє здоров'я команді "Оксфорд Медікал", передає УНН.

"Ми не святкуємо у звичному контексті, натомість маємо привід сказати слова вдячності — пацієнтам, що обирають нас та довіряють нам, та, безумовно, лікарям, які щодня працюють і лікують українців з турботою. Саме тому ми вирішили зосередитися на тому, що, дійсно, важливо сьогодні: на підтримці пацієнтів і наших фахівців. Адже це час згуртованості, подяки й взаємної підтримки", — зазначає СМО мережі клінік "Оксфорд Медікал".

До подяки лікарям з нагоди Дня народження мережі клінік долучилися відомі блогери, зокрема Христина Решетнік, Віталій Богомолов та Іванка Криль. Вони завітали до клінік "Оксфорд Медікал", щоби висловити вдячність лікарям, які невпинно піклуються про здоров’я українців та їхніх родин.

Від першої клініки, заснованої у Херсоні у 2005 році, до 48 сучасних медичних центрів для дорослих та дітей по всій Україні, — сьогодні "Оксфорд Медікал" приймає мільйони пацієнтів та надає якісну медичну допомогу за світовими стандартами у комфортних умовах для кожного.

Загалом клініка пропонує послуги за понад 30 медичними напрямами, які включають хірургію, кардіологію, гінекологію, репродуктологію, дерматологію, пластичну хірургію, урологію, неврологію, косметологію тощо. 

Також клініка активно реалізує власні соціальні ініціативи. Серед них безкоштовні консультації лікарів та спеціальні знижки для захисників України, а також програма з підтримки жіночого здоров’я у партнерстві з "Фондом Маша" для формування культури турботи українок про себе.

"Щиро дякуємо всім, хто протягом 19 років з нами. Продовжуємо забезпечувати високий рівень медичних послуг та доступні ціни для кожного пацієнта, щоби залишатися поруч у найважливіші моменти", — підкреслюють у мережі клінік "Оксфорд Медікал".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24