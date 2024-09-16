19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

16 сентября сеть клиник «Оксфорд Медикал» отмечает 19-й день рождения и дарит скидку 20% на консультации всех врачей для пациентов киевских клиник. Такое предложение - способ поблагодарить всех, кто доверил своё здоровье команде «Оксфорд Медикал», передаёт УНН.

«Мы не празднуем в привычном контексте, зато есть повод сказать слова благодарности - пациентам, которые выбирают нас и доверяют нам, и, безусловно, врачам, которые ежедневно работают и лечат украинцев с заботой. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на том, что действительно важно сегодня: на поддержке пациентов и наших специалистов. Ведь это время сплочённости, благодарности и взаимной поддержки», - отмечает СМО сети клиник „Оксфорд Медикал“.

К благодарности врачам по случаю Дня рождения сети клиник присоединились известные блогеры, в частности Кристина Решетник, Виталий Богомолов и Иванка Криль. Они посетили клиники «Оксфорд Медикал», чтобы выразить благодарность врачам, которые неустанно заботятся о здоровье украинцев и их семей.

От первой клиники, основанной в Херсоне в 2005 году, до 48 современных медицинских центров для взрослых и детей по всей Украине, - сегодня «Оксфорд Медикал» принимает миллионы пациентов и предоставляет качественную медицинскую помощь по мировым стандартам в комфортных условиях для каждого.

В целом клиника предлагает услуги по более 30 медицинским направлениям, которые включают хирургию, кардиологию, гинекологию, репродуктологию, дерматологию, пластическую хирургию, урологию, неврологию, косметологию и тому подобное.

Также клиника активно реализует собственные социальные инициативы. Среди них бесплатные консультации врачей и специальные скидки для защитников Украины, а также программа по поддержке женского здоровья в партнерстве с «Фондом Маша» для формирования культуры заботы украинок о себе.

«Спасибо всем, кто на протяжении 19 лет с нами. Продолжаем обеспечивать высокий уровень медицинских услуг и доступные цены для каждого пациента, чтобы оставаться рядом в самые важные моменты», - подчеркивают в сети клиник „Оксфорд Медикал“.