18 червня: День батька в Україні, Міжнародний день паніки

Заснувати таке свято на початку ХХ століття запропонувала мешканка американського містечка Спокан Сонора Додд (Смарт) на честь свого батька-фермера, який після смерті дружини самотужки виховав шістьох дітей. Місцеві мешканці її підтримали.

Свято поступово набирало популярності по всіх Сполучених Штатах та в інших країнах.

Саме у третю неділю червня діти вітають своїх татусів у 84 країнах світу. В інших країнах дати святкування різняться: наприклад у Німеччині День батька припадає на Вознесіння, в Італії, Іспанії та Португалії татусів вітають 19 березня, у Польщі – 23 червня.

Ще в Україні з 2004 року 18 червня відзначають День дільничного офіцера поліції.

До цього року в третю неділю червня в Україні, як і деяких країнах колишнього радянського союзу, відзначали День медичного працівника. Та, згідно з недавнім указом Президента України тепер для цього свята закріплена конкретна дата – 27 липня.

18 червня називають Днем народження дитячого візочка. Саме в цей день у 1889 році патент на реверсивний дитячий візочок отримав винахідник Вільям Річардсон.

Хоча стверджується, що пристрої схожі на дитячі коляски існували ще у ХVІІІ столітті.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день паніки – неофіційне свято, метою якого є привернення уваги людства до поняття панічного стану, наголошення на необхідності рідкого впадання у паніку задля боротьби зі стресовою напругою.

Ще 18 червня можна відзначити Міжнародний день пікніка, Всесвітній день гармонії, День гордості аутиста, День любителів риболовлі, День стабільної гастрономії.

За церковним календарем 18 червня – це День пам’яті мученика Дорофея Тирського.

Дорофей був єпископом у Тирі Фінікійському. Коли гоніння на християн посилилися, був змушений переховуватися. Повернувся до своєї єпархії після того як при Костянтині Великому переслідування християн припинилися.

Однак, за часів правління Юліана Відступника Дорофея схопили та стратили.

Іменини 18 червня святкують Дорофій, Віктор, Ігор, Кіндратій, Леонід, Костянтин, Никандр, Маркіян, Федір, Павло, Анастасія, Василина, Галина.