18 червня: День батька в Україні, Міжнародний день паніки

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 12405 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 16644 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27056 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98522 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170670 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 176779 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138413 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137031 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87510 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94158 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12015 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 15606 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19553 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 20159 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15144 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 12407 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 176780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 235927 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384252 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14372 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19494 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35860 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32301 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138412 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

18 червня: День батька в Україні, Міжнародний день паніки

Київ • УНН

 • 1843059 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні, 18 червня, у третю неділю першого місяця літа, в Україні відзначається День батька. Дата була встановлена у 2019 році, пише УНН.

18 червня: День батька в Україні, Міжнародний день паніки

Заснувати таке свято на початку ХХ століття запропонувала мешканка американського містечка Спокан Сонора Додд (Смарт) на честь свого батька-фермера, який після смерті дружини самотужки виховав шістьох дітей. Місцеві мешканці її підтримали.

Свято поступово набирало популярності по всіх Сполучених Штатах та в інших країнах.

Саме у третю неділю червня діти вітають своїх татусів у 84 країнах світу. В інших країнах дати святкування різняться: наприклад у Німеччині День батька припадає на Вознесіння, в Італії, Іспанії та Португалії татусів вітають 19 березня, у Польщі – 23 червня.

Ще в Україні з 2004 року 18 червня відзначають День дільничного офіцера поліції.

До цього року в третю неділю червня в Україні, як і деяких країнах колишнього радянського союзу, відзначали День медичного працівника. Та, згідно з недавнім указом Президента України тепер для цього свята закріплена конкретна дата – 27 липня.

18 червня називають Днем народження дитячого візочка. Саме в цей день у 1889 році патент на реверсивний дитячий візочок отримав винахідник Вільям Річардсон.
Хоча стверджується, що пристрої схожі на дитячі коляски існували ще у ХVІІІ столітті.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день паніки – неофіційне свято, метою якого є привернення уваги людства до поняття панічного стану, наголошення на необхідності рідкого впадання у паніку задля боротьби зі стресовою напругою.

Ще 18 червня можна відзначити Міжнародний день пікніка, Всесвітній день гармонії, День гордості аутиста, День любителів риболовлі, День стабільної гастрономії.

За церковним календарем 18 червня – це День пам’яті мученика Дорофея Тирського.
Дорофей був єпископом у Тирі Фінікійському. Коли гоніння на християн посилилися, був змушений переховуватися. Повернувся до своєї єпархії після того як при Костянтині Великому переслідування християн припинилися.

Однак, за часів правління Юліана Відступника Дорофея схопили та стратили.

Іменини 18 червня святкують Дорофій, Віктор, Ігор, Кіндратій, Леонід, Костянтин, Никандр, Маркіян, Федір, Павло, Анастасія, Василина, Галина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35