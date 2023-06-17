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18 июня: День отца в Украине, Международный день паники

Киев • УНН

 • 1843059 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня, 18 июня, в третье воскресенье первого месяца лета, в Украине отмечается День отца. Дата была установлена в 2019 году, пишет УНН.

18 июня: День отца в Украине, Международный день паники

Учредить такой праздник в начале ХХ века предложила жительница американского городка Спокан Сонора Додд (Смарт) в честь своего отца-фермера, который после смерти жены самостоятельно воспитал шестерых детей. Местные жители ее поддержали.

Праздник постепенно набирал популярность по всем Соединенным Штатам и в других странах.

Именно в третье воскресенье июня дети поздравляют своих отцов в 84 странах мира. В других странах даты празднования различаются: например в Германии День отца приходится на Вознесение, в Италии, Испании и Португалии пап поздравляют 19 марта, в Польше – 23 июня.

Еще в Украине с 2004 года 18 июня отмечают День участкового офицера полиции.

До этого года в третье воскресенье июня в Украине, как и в некоторых странах бывшего советского союза, отмечали День медицинского работника. Но, согласно недавнему указу Президента Украины теперь для этого праздника закреплена конкретная дата – 27 июля.

18 июня называют Днем рождения детской коляски. Именно в этот день в 1889 году патент на реверсивную детскую коляску получил изобретатель Уильям Ричардсон.
Хотя утверждается, что устройства похожие на детские коляски существовали еще в ХѴІІІ веке.

Также сегодня отмечается Международный день паники – неофициальный праздник, целью которого является привлечение внимания человечества к понятию панического состояния, акцент на необходимости редкого впадения в панику для борьбы со стрессовым напряжением.

Еще 18 июня можно отметить Международный день пикника, Всемирный день гармонии, День гордости аутиста, День любителей рыбалки, День стабильной гастрономии.

По церковному календарю 18 июня – это День памяти мученика Дорофея Тирского.
Дорофей был епископом в Тире Финикийском. Когда гонения на христиан усилились, был вынужден скрываться. Вернулся в свою епархию после того как при Константине Великом преследования христиан прекратились.

Однако, во времена правления Юлиана Отступника Дорофея схватили и казнили.

Именины 18 июня празднуют Дорофей, Виктор, Игорь, Кондратий, Леонид, Константин, Никандр, Маркиян, Федор, Павел, Анастасия, Василиса, Галина.

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