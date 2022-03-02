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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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The Washington Post

152 години опору: міністр оборони Резніков повідомив про підтримку партнерів

152 години опору: міністр оборони Резніков повідомив про підтримку партнерів

Київ • УНН

 • 217089 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Важливий компонент оборони України – гуманітарна допомога від партнерів і союзників. І вони готові надавати допомогу паливом, засобами бронезахисту, матеріалами, медикаментами, іншими гуманітарними вантажами. А Європа приймає наших біженців. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

"152 години опору. Важливий компонент нашої оборони – гуманітарна допомога від партнерів і союзників. Вони створюють нам запас міцності, дозволяють перекривати критичні потреби", - вказав Резніков у Facebook.

З його слів, за ці дні він сказав слово "дякую" тисячі разів. "Усім друзям України – від західного узбережжя США до Далекого Сходу. Особливі слова вдячності нашим сусідам, в першу чергу – Польщі, словацьким колегам, Литві, Латвії, Естонії та багатьом іншим країнам! Туреччині, яка робить багато в гуманітарному плані", - додав міністр.

"Крім цього, як я вже відзначав, раніше придбані байрактари усі в строю, полагоджені навіть ті, що раніше були у ремонті або на тестуванні", - наголосив Резніков.

Також він зазначив, що буквально щогодини українська сторона отримує відомості про готовність тієї чи іншої країни надати допомогу паливом, засобами бронезахисту, матеріалами, медикаментами, іншими гуманітарними вантажами. А Європа приймає наших біженців, найбільш вразливих. Щоб усі інші могли зосередитись на обороні.

"Зростання підтримки відбувається завдяки героїзму наших захисників і захисниць, спокою та стійкості усього нашого народу.
Дякую кожному з вас. До перемоги! Слава Україні!" - написав міністр.

Доповнення

Російські окупанти дістали потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушені робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тим часом тактична ініціатива поступово починає переходити до України, вказав секретар РНБО України Олексій Данілов.

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