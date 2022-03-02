152 часа сопротивления: министр обороны Резников сообщил о поддержке партнеров

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"152 часа сопротивления. Важный компонент нашей обороны - гуманитарная помощь от партнеров и союзников. Они создают нам запас прочности, позволяют перекрывать критические потребности", - указал Резников в Facebook.

С его слов, за эти дни он сказал слово "спасибо" тысячи раз. "Всем друзьям Украины - от западного побережья США до Дальнего Востока. Особые слова благодарности нашим соседям, в первую очередь - Польше, словацким коллегам, Литве, Латвии, Эстонии и многим другим странам! Турции, которая делает много в гуманитарном плане", - добавил министр.

"Кроме этого, как я уже отмечал, ранее приобретенные байрактары все в строю, починены даже те, что раньше были в ремонте или на тестировании", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что буквально каждый час украинская сторона получает сведения о готовности той или иной страны оказать помощь топливом, средствами бронезащиты, материалами, медикаментами, другими гуманитарными грузами. А Европа принимает наших беженцев, наиболее уязвимых. Чтобы все остальные могли сосредоточиться на обороне.

"Рост поддержки происходит благодаря героизму наших защитников и защитниц, спокойствия и стойкости всего нашего народа. Спасибо каждому из вас. К победе! Слава Украине!" - написал министр.

Дополнение

Российские оккупанты получили мощный ответный удар по всем фронтам, поэтому вынуждены делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Между тем тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине, указал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.