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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31921 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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150 тисяч дерев спиляно під Одесою, – екоактивісти

150 тисяч дерев спиляно під Одесою, – екоактивісти

Київ • УНН

 • 14441 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. 150 тисяч молодих дерев спиляно під Одесою біля села Петрівка. Площа хвойно-листяного лісу, висадженого у 2007 році у межах програми "ліси України", становить 30 га. Про це повідомив екоактивіст організації "Зелений лист" Владислав Балінський, повідомляє УНН

Деталі

За даними екологів, надалі на цьому місці збираються організувати кар'єр та видобувати пісок для будівництва.

Владислав Балинський повідомив, що знайшов на ділянці спиляних сосен шурф, який може свідчити про геодезичні дослідження щодо оцінення глибини покладів піску.

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