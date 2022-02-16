150 тысяч деревьев спилено под Одессой, – экоактивисты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. 150 тысяч молодых деревьев спилено под Одессой возле села Петровка. Площадь хвойно-лиственного леса, высаженного в 2007 году в рамках программы "леса Украины", составляет 30 га. Об этом сообщил экоактивист организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, сообщает УНН.
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По данным экологов, в дальнейшем на этом месте собираются организовать карьер и добывать песок для строительства.
Владислав Балинский сообщил, что нашел на участке спиленных сосен шурф, который может говорить о геодезических исследованиях по оценке глубины залежей песка.