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15 квітня: сьогодні Міжнародний день культури

15 квітня: сьогодні Міжнародний день культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У цей день, 15 квітня, відзначають Міжнародний день культури. Про це пише УНН.

Свята

Сьогодні відзначають Міжнародний день культури. Він був запроваджений на честь прийняття 15 квітня 1935 року міжнародної угоди “Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам’яток” (відома як Пакт Реріха). Це перший в історії міжнародний договір про захист культурної спадщини, який встановив пріоритет захисту культурних цінностей перед військовою необхідністю. “Культура” у перекладі із санскриту означає “шанування світла”, що відображається у прагненні до пізнання прекрасного, ідеалів і самовдосконалення.

Релігійне свято

15 квітня православні християни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. Преподобний Тит чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Святий жив в IX столітті і трудився в Студійському монастирі поблизу Константинополя.

Іменини

15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федора

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