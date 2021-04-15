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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 51774 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 136824 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 140344 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 204283 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 241046 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143170 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134399 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 апреля: сегодня Международный день культуры

15 апреля: сегодня Международный день культуры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В этот день, 15 апреля, отмечается Международный день культуры. Об этом пишет УНН.

Праздники

Сегодня отмечают Международный день культуры. Он был введен в честь принятия 15 апреля 1935 международного соглашения “Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников” (известная как Пакт Рериха). Это первый в истории международный договор о защите культурного наследия, который установил приоритет защиты культурных ценностей перед военной необходимостью. “Культура” в переводе с санскрита означает “почитание света”, что отражается в стремлении к познанию прекрасного, идеалов и самосовершенствования.

Религиозный праздник

15 апреля православные христиане чтят память преподобного Тита чудотворца. Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Святой жил в IX веке и трудился в Студийского монастыря близ Константинополя.

Именины

15 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Поликарп, Григорий, Анастас, Ефим, Тит, Савва, Никита, Федора

Украинские Национальные Новости

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