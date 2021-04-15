15 апреля: сегодня Международный день культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В этот день, 15 апреля, отмечается Международный день культуры. Об этом пишет УНН.
Праздники
Сегодня отмечают Международный день культуры. Он был введен в честь принятия 15 апреля 1935 международного соглашения “Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников” (известная как Пакт Рериха). Это первый в истории международный договор о защите культурного наследия, который установил приоритет защиты культурных ценностей перед военной необходимостью. “Культура” в переводе с санскрита означает “почитание света”, что отражается в стремлении к познанию прекрасного, идеалов и самосовершенствования.
Религиозный праздник
15 апреля православные христиане чтят память преподобного Тита чудотворца. Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Святой жил в IX веке и трудился в Студийского монастыря близ Константинополя.
Именины
15 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Поликарп, Григорий, Анастас, Ефим, Тит, Савва, Никита, Федора