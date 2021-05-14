14 травня: які сьогодні свята і пам'ятні дати

Пам'ятна дата

14 травня 2021 року Україна вперше відзначатиме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року запровадила Верховна Рада України своєю постановою.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2 659 громадян України званням «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції.

Релігійне свято

Православна церква сьогдні вшановує пам'ять преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського. У народі 14 травня відзначають Веремія Запашника. Це час активної виснажливої роботи з оранки і засіва полів. Селяни просили допомоги святого і вірили, що сам пророк Веремія допомагає тим, хто молиться йому.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Прикмети

Ясний день – на збирання врожаю теж буде гарна погода

На схід сонця небо чисте – літо буде спекотним

Якщо погода зіпсувалася – зима буде суворою

Мурахи неспокійні – наступного місяця будуть дощі