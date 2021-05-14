14 мая: какие сегодня праздники и памятные даты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В этот день, 14 мая, Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Верующие почитают память преподобного Пафнутия Боровского, пишет УНН.
Памятная дата
14 мая 2021 Украина впервые будет отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением.
По состоянию на 1 января 2020 Израиль отметил 2659 граждан Украины званием «Праведника народов мира» за спасение евреев от Холокоста. Украина занимает четвертое место в мире по количеству этих званий, больше только в Польше, Нидерландах и Франции.
Религиозный праздник
Православная церковь сьогдни чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинская. В народе 14 мая отмечают Еремея отдушек. Это время активной изнурительной работы по вспашке и сел полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Еремея помогает тем, кто молится ему.
Именины
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Приметы
Ясный день - на уборку урожая тоже будет хорошая погода
На восток небо чистое - лето будет жарким
Если погода испортилась - зима будет суровой
Муравьи беспокойные - в следующем месяце будут дожди