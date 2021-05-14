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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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14 мая: какие сегодня праздники и памятные даты

Киев • УНН

 • 102207 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В этот день, 14 мая, Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Верующие почитают память преподобного Пафнутия Боровского, пишет УНН.

14 мая: какие сегодня праздники и памятные даты

Памятная дата

14 мая 2021 Украина впервые будет отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением.

По состоянию на 1 января 2020 Израиль отметил 2659 граждан Украины званием «Праведника народов мира» за спасение евреев от Холокоста. Украина занимает четвертое место в мире по количеству этих званий, больше только в Польше, Нидерландах и Франции.

Религиозный праздник

Православная церковь сьогдни чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинская. В народе 14 мая отмечают Еремея отдушек. Это время активной изнурительной работы по вспашке и сел полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Еремея помогает тем, кто молится ему.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Приметы

Ясный день - на уборку урожая тоже будет хорошая погода

На восток небо чистое - лето будет жарким

Если погода испортилась - зима будет суровой

Муравьи беспокойные - в следующем месяце будут дожди

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