14 січня в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду

“Вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім східної частини, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, вночі на Закарпатті сильні опади, в Карпатах дуже сильний вітер”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях 5-10° морозу, в Карпатах вночі вдень 1-6° морозу.