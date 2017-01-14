14 января в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. 14 января в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Будет сильный гололед и налипание мокрого снега, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме восточной части, мокрый снег, местами с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, ночью на Закарпатье сильные осадки, в Карпатах очень сильный ветер", - говорится в сообщении .
На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 0-5 ° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 5-10 ° мороза, в Карпатах ночью днем 1-6 ° мороза.