14 января в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду

"Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем ​​в Украине, кроме восточной части, мокрый снег, местами с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, ночью на Закарпатье сильные осадки, в Карпатах очень сильный ветер", - говорится в сообщении .

На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 5-10 ° мороза, в Карпатах ночью днем ​​1-6 ° мороза.