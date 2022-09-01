13 країн ЄС повністю чи частково відрізані від російського газу

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"Ситуація залишається досить критичною. Існує ризик переривання (у постачанні газу - ред.), який дуже сильний і навіть посилюється. Оскільки вже половина держав-членів повністю чи частково постраждала від збоїв. І внаслідок чого 13 країн-членів частково або повністю відрізані від російського газу", - сказала Версдорфер.

Деталі

Єврочиновниця також нагадала, що "Північний потік-1" з учорашнього дня, 31 серпня, перебуває на технічному обслуговуванні на 3 дні, "тому немає поставок газу з росії до Німеччини та решту Європи" через цей газопровід. "І ми також вивчаємо вплив цього", - додала вона.

Доповнення

У п'ятницю російський "Газпром" оголосив, що поставки ключовим газопроводом "Північний потік-1", що проходить дном Балтійського моря до ФРН, буде зупинено на три дні з 31 серпня для проведення ремонтних робіт.

За інформацією "Газпрому", після завершення робіт знову прокачуватиметься 33 мільйони кубометрів газу на добу, що еквівалентно 20% потужності.

Постачання трубопроводом було припинено або обмежено з середини липня, причому росіяни називають причиною технічні проблеми. Німеччина заявляє, що це був суто політичний крок після вторгнення рф до України.

Утім, ЄС достроково заповнив свої сховища газом на 80% попри перекриття крану росією.