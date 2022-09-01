13 країн ЄС повністю чи частково відрізані від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. 13 країн-членів ЄС перестали отримувати російський газ або одержують його в обмеженому обсязі. Про це повідомила у четвер, 1 вересня, заступник голови гендиректорату Єврокомісії з енергетики Метільда Версдорфер на слуханнях у комітеті Європарламенту з енергетики, пише УНН.
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"Ситуація залишається досить критичною. Існує ризик переривання (у постачанні газу - ред.), який дуже сильний і навіть посилюється. Оскільки вже половина держав-членів повністю чи частково постраждала від збоїв. І внаслідок чого 13 країн-членів частково або повністю відрізані від російського газу", - сказала Версдорфер.
Деталі
Єврочиновниця також нагадала, що "Північний потік-1" з учорашнього дня, 31 серпня, перебуває на технічному обслуговуванні на 3 дні, "тому немає поставок газу з росії до Німеччини та решту Європи" через цей газопровід. "І ми також вивчаємо вплив цього", - додала вона.
Доповнення
У п'ятницю російський "Газпром" оголосив, що поставки ключовим газопроводом "Північний потік-1", що проходить дном Балтійського моря до ФРН, буде зупинено на три дні з 31 серпня для проведення ремонтних робіт.
За інформацією "Газпрому", після завершення робіт знову прокачуватиметься 33 мільйони кубометрів газу на добу, що еквівалентно 20% потужності.
Постачання трубопроводом було припинено або обмежено з середини липня, причому росіяни називають причиною технічні проблеми. Німеччина заявляє, що це був суто політичний крок після вторгнення рф до України.
Утім, ЄС достроково заповнив свої сховища газом на 80% попри перекриття крану росією.