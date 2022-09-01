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ЄС достроково заповнив свої сховища газом на 80% попри перекриття крану росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. ЄС досяг своєї мети заповнити газові сховища як мінімум на 80% «набагато раніше» листопадового крайнього терміну, попри перебої з поставками газу з росії, що продовжуються, заявила напередодні єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише УНН.

ЄС достроково заповнив свої сховища газом на 80% попри перекриття крану росією

Цитата

"Газосховища ЄС наразі заповнені більш ніж на 80%, значно випереджаючи намічену дату - 1 листопада. Держави-члени ЄС та компанії провели велику роботу. Давайте продовжимо заповнення там, де рівень ще нижчий, і реалізуємо план ЄС щодо скорочення попиту. Це допоможе нам безпечно пережити зиму", - написала Сімсон у Twitter.

Деталі

ЄС встановив мету щодо заповнення ПСГ у травні у відповідь на припинення подачі газу з росії і енергетичну кризу, що триває. Ціль полягала в тому, щоб досягти не менше 80% заповненості ПСГ до 1 листопада 2022 року і не менше 90% до 1 листопада протягом наступних кількох років, щоб забезпечити достатню кількість газу для проходження зими.

При цьому, як зазначає видання Euractiv, не у всіх країнах ЄС є підземні сховища. З тих, хто їх має і заповнює, 10 перевищили цільові 80%, встановлені на листопад цього року.

Так, у Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Португалії, Іспанії та Швеції заповнення ПСГ становить понад 80%, хоча ємності сховищ дуже різняться між цими країнами. Тим часом, шість країн — Австрія, Хорватія, Угорщина, Нідерланди, Румунія та Словаччина — виконали свою проміжну мету на 1 вересня і перебувають на шляху до досягнення мети 80%, відзначає видання.

Нідерланди, ключова країна зберігання газу в Європі, близькі до досягнення мети 80% і планують зробити це наступного тижня. Країна, як повідомляється, також прагне піти далі та заповнити свої сховища до 90%.

І, попри скорочення постачання газу з росії, внутрішні резервуари для зберігання газу в Австрії минулого тижня продовжували заповнюватися, йдеться у повідомленні профільного міністерства у Twitter.

Тим часом, держсекретар Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтан Ковач у вівторок, 30 серпня, написав у Twitter, що країна перевершила свою мету. Будапешт також підписав контракт із "Газпромом", російською державною енергетичною компанією, на постачання не більше ніж 5,8 млн кубометрів додаткового газу на день понад уже погоджену контрактну кількість. "Енергопостачання Угорщини безпечне", - сказав Ковач.

Тим не менш, аише видання, Сімсон натякнула, що деякі країни не так добре справляються із досягненням мети заповнення ПСГ. У той час, як загальні рівні заповнення сховищ в ЄС станом на 31 серпня сягають на 80,17%, Болгарія та Латвія не досягли свого проміжного цільового показника на 1 вересня.

Болгарія лише трохи відстає від своєї мети, але Латвія, як зазначається, більш ніж на 10 процентних пунктів відстає від того, що має бути до 1 вересня, і більш ніж на 25 процентних пунктів від 80-відсоткового листопадового цільового показника.

Доповнення

Щоб забезпечити досягнення мети та благополучне переживання ЄС цієї та наступної зим, наприкінці липня ЄС погодив план скорочення споживання газу. План включає мету зі скорочення споживання на 15% у період із серпня 2022 року до березня 2023 року, що може стати обов'язковим у разі погіршення ситуації.

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