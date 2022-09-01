13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа

Цитата

"Ситуация остается достаточно критической. Существует риск прерывания (в поставках газа - ред.), который очень силен и даже усиливается. Поскольку уже половина государств-членов полностью или частично пострадала от сбоев. И в результате чего 13 стран-членов частично или полностью отрезаны от российского газа", - сказала Версдорфер.

Детали

Еврочиновница также напомнила, что "Северный поток-1" со вчерашнего дня, 31 августа, находится на техническом обслуживании на 3 дня, "поэтому нет поставок газа из россии в Германию и остальную Европу" через этот газопровод. "И мы также изучаем влияние этого", – добавила она.

Дополнение

В пятницу российский "Газпром" объявил, что поставки по ключевому газопроводу "Северный поток-1", проходящему по дну Балтийского моря в ФРГ, будут остановлены на три дня с 31 августа для проведения ремонтных работ.

По информации "Газпрома", после завершения работ снова будет прокачиваться 33 миллиона кубометров газа в сутки, что эквивалентно 20% мощности.

Снабжение трубопроводом было прекращено или ограничено с середины июля, причем россияне называют причиной технические проблемы. Германия заявляет, что это был чисто политический шаг после вторжения России в Украину.

Впрочем, ЕС досрочно заполнил свои хранилища газом на 80%, несмотря на перекрытие крана россией.