13 із 50 штатів США вже заборонили аборти. Очікується, що ще дюжина приєднаються

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Згідно з аналізом, проведеним The Washington Post, через два місяці після того, як Верховний суд скасував конституційне право на аборт, майже 21 мільйон жінок вже втратили доступ до цієї процедури у своїх штатах.

У Техасі за новим законом лікарям загрожує довічне ув'язнення та штраф у розмірі не менше 100 000 доларів за проведення аборту. Техас та Теннессі не роблять винятків для згвалтувань або інцесту, хоча Айдахо робить.

Державні обмеження варіюються від повної заборони на аборти на вибір до заборони після шести тижнів, коли багато жінок навіть не знають, що вони вагітні.

Президент-демократ Джо Байден засудив рішення Верховного суду, де домінують консерватори, і пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб забезпечити доступ до абортів.

Адміністрація Байдена здобула незначну перемогу в Айдахо, коли суддя ухвалив, що федеральний закон вимагає, щоб лікарі робили аборти жінкам, які потребують невідкладної медичної допомоги, в лікарнях, які отримують фінансування Medicare від уряду.

Однак як ілюстрацію складної правової ситуації суддя в Техасі, призначений республіканцем Дональдом Трампом, виніс протилежне рішення у аналогічній справі, підготувавши ґрунт для подальших судових баталій.

Окрім боротьби в судах, демократи сподіваються, що аборти стануть важливим питанням для їхніх кандидатів на проміжних виборах.

В опитуванні Pew Research Center 56 відсотків зареєстрованих виборців заявили, що питання про аборти буде дуже важливим у їхньому проміжному голосуванні, порівняно з 43 відсотками у березні.