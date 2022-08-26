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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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13 из 50 штатов США уже запретили аборты. Ожидается, что еще дюжина присоединится

Киев • УНН

 • 156191 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Айдахо, Теннесси и Техас присоединились к 10 другим штатам, контролируемым республиканцами, которые ввели почти полный запрет на аборты, это число будет расти. Ожидается, что еще дюжина штатов будет следовать этому примеру со своими собственными ограничениями, передает УНН.

13 из 50 штатов США уже запретили аборты. Ожидается, что еще дюжина присоединится

Детали

Согласно анализу, проведенному The Washington Post, через два месяца после того, как Верховный суд отменил конституционное право на аборт, почти 21 миллион женщин уже потеряли доступ к этой процедуре в своих штатах.

В Техасе по новому закону врачам грозит пожизненное заключение и штраф в размере не менее 100 000 долларов за проведение аборта. Техас и Теннесси не делают исключений для изнасилований или инцеста, хотя Айдахо делает.

Государственные ограничения варьируются от полного запрета на аборты по выбору до запрета после шести недель, когда многие женщины даже не знают, что они беременны.

Президент-демократ Джо Байден осудил решение Верховного суда, где доминируют консерваторы, и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить доступ к абортам.

Администрация Байдена одержала незначительную победу в Айдахо, когда судья принял, что федеральный закон требует, чтобы врачи делали аборты женщинам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, в больницах, получающих финансирование Medicare от правительства.

Однако в качестве иллюстрации сложной правовой ситуации судья в Техасе, назначенный республиканцем Дональдом Трампом, вынес противоположное решение по аналогичному делу, подготовив почву для дальнейших судебных баталий.

Кроме борьбы в судах, демократы надеются, что аборты станут важным вопросом для их кандидатов на промежуточных выборах.

В опросе Pew Research Center 56 процентов зарегистрированных избирателей заявили, что вопрос об абортах будет очень важен в их промежуточном голосовании по сравнению с 43 процентами в марте.

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